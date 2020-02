Desmiente secretario de Gobierno venta de plazas en la policía de Tijuana

Tijuana, BC. El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Murguía Mejía, calificó como desafortunadas las declaraciones del ex candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, en relación a la supuesta venta de plazas de la policía municipal, situación que fue desmentida categóricamente por el funcionario.

Murguía Mejía evidenció que varios personajes de diversos partidos políticos están detrás del plan para denostar la imagen que el presidente municipal, Arturo González, se ha ganado desde el inicio de su mandato, esto quedó demostrado con la fallida manifestación del pasado fin de semana que convocó a la ciudadanía y figuras políticas aprovecharon para denigrar el prestigio del alcalde.

Figuras como Julián Leyzaola, Gerardo López, Juan Manuel Gastélum y ex colaboradores como el llamado "Tigrito", entre otros, se encuentran detrás de este lamentable oportunismo al obrar sin resultados, están dando "patadas de ahogados", pues el tiempo se les va y no logran que la gente ponga su mirada en ellos, explicó el funcionario municipal.

"Esta gente pretende denostar la imagen de Tijuana y del estado, como un oportunismo político ya que no les alcanzó el tiempo para seguir gobernando bajo artimañas. Es por eso que siguen atacando las acciones del gobierno, insinuando que las plazas de policías se venden al "mejor postor", contradiciendo el discurso de honestidad que el alcalde ha puesto como bandera", mencionó Murguía Mejía.

El secretario de gobierno municipal advirtió que en el gobierno de Tijuana no se prestará para juegos, no hay tiempo para maquinar planes malévolos que sirven para distraer a la comunidad, los funcionarios que laboran para el Ayuntamiento son funcionarios honestos que trabajan por la gente y que no se merece tal desprestigio para su ciudad.