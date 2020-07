Desde la Costa Hasta la Lejana Sierra Combaten Incendios para Salvar Vidas y Bosques

Sostiene encuentro con la Comisión Nacional Forestal y sus valientes brigadistas

Mexicali. - Ante la temporada de incendios de este verano y otoño, el delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, sostuvo un encuentro de trabajo con los combatientes del fuego de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR.

"Estamos preparados con brechas cortafuegos en las zonas costeras y lejanas serranías, tenemos un helicóptero Elivalde para sofocar llamas y sobre todo hombres y mujeres valientes, que salvan vidas en la temporada de incendios", dijo.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, recordó que "con el fuego no se juega" tras reiterar el llamado a la población a no arrojar coletillas de cigarro, no quemar basura ni hacer fogatas, porque esto ha costado vidas".

Durante la reunión en las oficinas centrales de Confor, reconoció el arduo trabajo de todo el personal de esta comisión, su entrega, su arrojo y su compromiso, de salvar almas muchas veces a costa de las suyas.

Recordó que los incendios del 2019 dejaron una amarga y triste experiencia, porque se perdieron vidas humanas, se incendiaron más de 200 casas en Tecate, Tijuana y Rosarito y la devastación de bosques fue de miles de hectáreas en la sierra Kumiai y sierra de Juárez.

También destacó la gran labor en estas acciones que realizan la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Marina, Protección Civil del Estado y de los municipios, así como los destacamentos de bomberos.

Participaron en la reunión: Juan Ramón Cruz, Ingeniero experto en manejo de fuegos, Jesús Espinoza Méndez, Jefe de Manejo Forestal, Jancy Ivania Sánchez, Jefa de Servicios Ambientales, Patricia Ortiz Herrera, Luisa, personal operativo de Conafor y Jaime Rojo subdelegado de Bienestar en Mexicali.