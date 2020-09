Demandan bono Covid y mejores condiciones de trabajo

Señalan incumplimiento de las autoridades

SAN QUINTÍN. - Molestos por el incumplimiento del bono Covid-19 y falta de personal suficiente, a pesar de que han brindado el servicio desde que inició la pandemia, personal del hospital 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó de manera pacífica.

Fue durante la tarde del lunes cuando un grupo de trabajadores expusieron sus inconformidades frente al hospital 69, ubicado en la delegación Vicente Guerrero, en donde reclamaron la intervención de las autoridades.

Ante esto, María Isabel Campos, una de las trabajadoras, explicó que ya han mantenido acercamientos directos y por medio de escritos con las autoridades del instituto en Mexicali, solicitando apoyo para continuar brindando atención de calidad a los pacientes.

Entre las necesidades, indican que requieren personal para el área de limpieza, que permitan apoyar la atención del área destinada para los pacientes contagiados del Covid-19. Asimismo, debido a que removieron el filtro sanitario para ingresar, el mismo personal debe turnarse para atenderlo, descuidando por esto otras áreas.

Señalan que la intensión del personal es laborar conforme a su servicio, reprochando la falta de personal a pesar de ser un hospital de reconversión Covid-19, así como el incumplimiento con el compromiso del bono anunciado por el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los mensajes expresaron "mi salud no vale un bono Covid en promesa, ¿Quién autorizó la reconversión Covid y no cumplió?, no a la sobrecarga de trabajo, reconversión en mi institución significa acción y efecto de juntar los servicios de pediatría, medicina interna, cirugía, gineco obsetricia", entre otros.