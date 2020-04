Demanda el Gobernador Jaime Bonilla Valdez que el IMSS en BC, acelere pruebas por COVID-19

Afecta a Baja California el gran rezago por la centralización; la Secretaría de Salud estatal apoyará al IMSS con 200 pruebas rápidas PCR

TIJUANA, B.C., a 29 de abril de 2020.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, demandó nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California acelerar las pruebas y acabar con el rezago de 481 casos de COVID-19 de pacientes sospechosos que tiene, con el propósito que la población cuente con los datos más certeros y precisos sobre el patógeno en esta entidad federativa.

El mandatario estatal, pidió al secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Pérez Rico, apoyar a la dependencia federal a través de los 4 laboratorios de la red estatal, para tener a la inmediatez los resultados de las pruebas rápidas PCR-COVID-19.

Al respecto, el titular de Salud en nuestra entidad, informó que ya se acordó con el IMSS que, de las 481 pruebas pendientes que se enviaron al Hospital "La Raza", en la Ciudad de México (CMDX), 200 podrían realizarse en los laboratorios locales.

El mandatario estatal, recalcó la importancia de tener actualizadas las cifras de las personas confirmadas y de los fallecidos por Coronavirus, con los resultados de laboratorio "en mano".

"Si no estamos complementando la información al momento, no son datos fidedignos; siempre he dudado que en plena era tecnológica, y de la instantaneidad de la información, no se den a conocer el mismo día por parte de la Federación", insistió el jefe del Ejecutivo estatal, al señalar que esto se refleja en perjuicio de Baja California.

La Secretaría de Salud tiene una base de datos amplia de las víctimas por el Coronavirus, que incluye nombres, edades, antecedentes clínicos y la institución de salud donde falleció, que está sujeta a los tiempos de los laboratorios de IMSS en CDMX, para entregar los resultados, hasta entonces se sabe cuántos pacientes son positivos, sospechosos y defunciones en la entidad.

El gobernador Bonilla Valdez reiteró que las personas con obesidad mórbida son los pacientes más afectados por el patógeno, una vez que llegan a los nosocomios en situación crítica; ante el escenario, el doctor Alonso Oscar Pérez Rico, dijo que por el tamaño de masa corporal los pacientes tienen dificultad para respirar, generalmente no responden satisfactoriamente a los tratamientos, en comparación con un paciente de masa corporal regular, en el que su evolución es muy positiva.

CLAUSURAN FUNERARIAS POR ELEVAR COSTOS DE CREMACIÓN

Por otra parte, el gobernador Jaime Bonilla Valdez se hizo acompañar del Delegado Único Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, para informar sobre las acciones que los tres órdenes de gobierno están desarrollando en los crematorios de la entidad, que han elevado costos en los servicios funerarios en esta contingencia sanitaria.

Ruiz Uribe expuso que, ante la insensibilidad de las empresas funerarias, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Secretaría de Salud del Estado, la dirección de Protección Civil del Estado y los ayuntamientos, realizaron procedimientos en donde se llegó a la clausura a establecimientos por elevar sus precios, como es el caso de la funeraria "San Gabriel", en la ciudad de Tijuana.

El Delegado Federal Único dijo que con estas sanciones las empresas que cuentan y operan crematorios respetarán el precio oficial del servicio que es de 7 mil pesos, y señaló que el cierre de empresas con actividad irregular podría ser temporal o definitivo, si existe la reincidencia.

Sobre el mismo tema, el secretario de Salud del Estado detalló que este miércoles sostendrán una reunión con los dueños y administrativos de las funerarias para llegar a un acuerdo, y apoyar a la comunidad bajacaliforniana en estos momentos de crisis.

Pérez Rico adelantó que existe un crematorio que puede operar el Gobierno del Estado; para ello, se verificará que cuente con las medidas sanitarias y de higiene para ponerlo en funcionamiento con inmediatez.

El secretario de Salud estatal presentó su informe y actualización del avance del COVID-19 en Baja California, al corte de ayer (28 de abril):

Se han estudiado 3 mil 561 casos, de los cuales mil 511 dieron positivo (Tijuana, 831; Mexicali, 564; Ensenada, 33; Playas de Rosarito, 15; Tecate, 63; y San Quintín/Vicente Guerrero, 5).

Se reportan 205 defunciones en Baja California, en Tijuana, 142; en Mexicali, 48; Ensenada, 6; Tecate, 5; Playas de Rosarito, 3; y San Quintín/Vicente Guerrero, 1.

Al día de hoy, se registraron 176 pacientes recuperados de COVID-19 en el estado, después de 14 días de no presentar síntomas. De estos 176 pacientes, 92 son de sexo masculino y 84 del sexo femenino. De Mexicali 69, de Tijuana 96, Ensenada 2, y Tecate 9 pacientes.

Se mantiene vigente la convocatoria para el reclutamiento y la contratación del personal médico y de enfermería que se requiere en hospitales gubernamentales; quienes estén interesados pueden comunicarse al teléfono (686) 559 58 00, extensiones 4675, 4520,4518 y 4521; y directamente al Hospital General de Tijuana (664) 352- 75- 72 y (664) 204-59-69.

El Dr. Pérez Rico reafirmó que la cuarentena de la "Jornada Nacional de la Sana Distancia", se ampliará hasta el 30 de mayo en Baja California; y estos días serán críticos, ya que se prevé un repunte en la curva epidemiológica de los casos por COVID-19.