Delegación del IMSS en BC descuidó su operatividad ante contigencia

Se llevó a cabo recorrido por los hospitales generales del estado; también visitará las unidades del IMSS para revisar la falta de insumos médicos

TIJUANA, BC. - El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, expresó contundentemente que la delegación en Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha desatendido sus funciones como Instituto; y no ha asumido la labor de fortalecer el trabajo; y más aún, ante la pandemia actual.

"Es preocupante que los médicos del Hospital General que asignamos a ellos (instituto) para apoyar las labores de emergencia, no recibieran la protección necesaria; el problema del Seguro Social afectó la salud en el Estado; no se han querido aplicar... el IMSS en Baja California", puntualizó el mandatario estatal.

En este este sentido, hizo referencia al video que difundió en redes sociales un conocido personaje de la farándula, quien da lectura a una carta de "un amigo doctor", en la que se refirió a la falta de insumos y equipo de protección para enfermeras y médicos ante el COVID-19, particularmente de la clínica 20 del IMSS en Tijuana.

"Muchas cosas que se dijeron en el video, son ciertas; otros datos no tan precisos, no le dieron los datos completos o precisos, pero lo cierto es que el Seguro Social, ´no se ha puesto las pilas´, no reportan al Estado para establecer una coordinación; aquí decimos las cosas como son, en Baja California, no podemos ´tapar el sol con un dedo´, el IMSS no se aplicó, y afecto a todo el sector salud", añadió el gobernador del Estado.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo estatal instruyó al Secretario de Salud de Baja California, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, a realizar un recorrido por las unidades médicas del IMSS para revisar la falta de insumos médicos, para asegurarse que cuentan con los accesorios que el personal médico requiere para la peor embestida que se espera del Coronavirus, en las próximas cuatro semanas.

El gobernador Bonilla Valdez recordó que el "Gobierno en Marcha" que encabeza, ante la Emergencia Sanitaria, se ha dado a la tarea de emitir reportes diarios de salud desde enero pasado; con el único fin de mantener informada a la población, brindando datos reales y precisos.

En su participación, el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, presentó la actualización de la curva epidemiológica y de casos acumulados del COVID-19 en Baja California.

Actualmente, dijo, nuestra entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos acumulados en los últimos días, y el segundo lugar en tasa de mortalidad por contagio del citado patógeno, y representa el 8.5% en incidencia con 33 defunciones.

Baja California tiene 414 casos que "dieron positivo" (240 en Tijuana; 150 en Mexicali; Ensenada 4; Playas de Rosarito 4, Tecate 14 casos y 2 en San Quintín/ Vicente Guerrero).

Se reportan 33 defunciones (21 en Tijuana, 11 en Mexicali y 1 en Ensenada). Los pacientes fallecidos tenían el antecedente clínico de obesidad, hipertensión y diabetes.

Los 414 casos atendidos por coronavirus en los nosocomios del Estado, se dividen de la siguiente manera: Secretaría de Salud (SSA) 169 pacientes; IMSS 217; ISSSTE 12; e ISSSTECALI 16.

El titular de la Secretaría de Salud informó que el 75% de los pacientes son ambulatorios (en confinamiento domiciliario), y el 25% están hospitalizados. También, reafirmó que la clase trabajadora es la más afectada, oscilan entre los 25 y 55 años; y que estos a su vez propagan el contagio a los adultos mayores.

Alonso Pérez Rico, informó al gobernador Jaime Bonilla Valdez, que se van a contratar a 80 personas para reemplazar al personal médico que recayó por coronavirus (38 médicos y 42 enfermeras).

De igual forma, anunció que llegarán a Baja California, 40 camas para el Hospital General de Tijuana; y que ya se entregaron 16 camas al Hospital General de Tecate y 14 al de Playas de Rosarito, por lo que los nosocomios están equipados ante la contingencia.

Informó que recibirán 30 ventiladores que adquirió el gobierno estatal; así como 20 más, gracias las gestiones del gobernador Bonilla Valdez, con las empresas fabricantes de respiradores en la región; sin embargo, la meta es contar con 700 "pulmones artificiales".

Cabe destacar que para apoyar con algún donativo a hospitales de la entidad que atienden la emergencia COVID-19, la Secretaría de Salud de Baja California pone a disposición el teléfono (686) 305- 11- 73; la cuenta: 65503562536, del banco Santander.

De igual forma, en apoyo al Hospital General de Tijuana, se tiene habilitada la cuenta de BBVA Bancomer del patronato Pro Hospital Civil de Tijuana, con el número 0141472690.

En tanto, los interesados en la convocatoria para la red de voluntarios coordinados por la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC-Tijuana, con el apoyo de distintos colegios de profesionistas, tienen a disposición el número de teléfono (686) 242- 84- 09.

Las plataformas digitales del "Gobierno en Marcha", para consultar información oficial sobre la pandemia del COVID-19, son: bajacalifornia.gob.mx/coronavirus; Jaime Bonilla Valdez, en Facebook; BC.Gobierno, en Facebook; BC.SecretariaSalud, Facebook.

SUMAN 131 MIL 846 DESPENSAS ENTREGADAS EN COMUNIDADES VULNERABLES DE B.C. ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, informó también que se mantiene la distribución de apoyos alimentarios en comunidades vulnerables de Baja California, ante la Emergencia Sanitaria; a la fecha suman 131 mil 846 despensas entregadas; y se han recibido 6 mil 466 llamadas telefónicas de personas que necesitan de esta ayuda.

Con respecto a la jornada de actividades del 12 de abril, se otorgaron 9 mil 879 despensas; de las cuales 8 mil 904 fueron a través del esquema "Salud en Casa" ; en tanto que 975 fueron por medio de "Prevención en Marcha" ( apoyo directo al domicilio).

Están disponibles las siguientes líneas telefónicas para la gente que desea ser apoyada con la estrategia social:

· Tijuana: (663) 205- 03-67, (663) 204- 76-63, (663) 204-76-60.

· Ensenada: (646) 273-76-41, (646) 273-76-25, (646) 273- 76-35.

· Mexicali: (686) 339-33-28, (686) 339- 27-11, (686) 339-26-96.

· Playas de Rosarito: (661) 172-26-06, (661) 172-22-07.

· Tecate: (665) 799- 87-62, (665) 133- 60-57.

· San Quintín: (616) 128- 00-08, (616) 126-96-97.

· San Felipe: (686) 339-27-16.