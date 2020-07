Declara Armando Ayala Estado de Emergencia a Ensenada

En sesión del Comité de Contingencia

ENSENADA.- El presidente municipal Armando Ayala Robles, firmó este jueves, la declaratoria de de Estado de Emergencia por Riesgos Sanitarios para todo el municipio de Ensenada, Por el alza en casos positivos por coronavirus.

La firma se realizó durante la sesión del Comité de Contingencia COVID-19, ante el secretario de Salud del Estado de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, donde afirmó que esta declaratoria permitirá al Gobierno de Ensenada, además de aplicar mayores recursos para el bienestar los ensenadenses, actuar de manera conjunta en acciones que mitiguen la propagación.

El primer edil puntualizó que la declaratoria de Estado de Emergencia para el Municipio de Ensenada estará vigente mientras el semáforo epidemiológico permanezca en ROJO.

Subrayó que esta decisión la tomó debido al incremento exponencial de casos positivos por COVID-19, que se han presentado en los últimos días, pues recordó que "de tener 276 casos confirmados acumulados al primero de junio, se pasó a 789 casos al día de hoy (jueves) en la zona urbana, mientras que en el valle de San Quintín, el pasado 1 de junio se tenían solamente 26 casos positivos registrados, y al 2 de julio se tienen 167 casos confirmados".

"...Por esta razón es que reitero mi exhorto a la comunidad a que redoblemos esfuerzos, a que solo hagamos salidas para cosas esenciales; no a las reuniones; no a la movilidad; no a las filas innecesarias", enfatizó.

Ayala Robles añadió que es sumamente importante que se acaten las medidas preventivas que la Secretaría de Salud ha estado dando a conocer a lo largo de la pandemia.

Reiteró el llamado a la población ensenadense a reforzar las medidas preventivas y mantener la sana distancia, así como a salir solamente para actividades esenciales.

Algunas de las medidas preventivas son:

- Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, comercios e industria, edificios gubernamentales y en áreas donde haya más de dos personas.

- Se amplían los filtros sanitarios y de seguridad aleatorios en diversas zonas de la ciudad y delegaciones.

- Se refuerzan los filtros sanitarios de acceso a Ensenada: El Sauzal, El Tigre y Valle de Guadalupe.

- Se amplían los horarios y recorridos del perifoneo de las medidas preventivas en las colonias de la ciudad y en las 22 delegaciones municipales

- Se continúa con el horario restringido para actividades no esenciales, de las 21:00 a las 06:00 horas, sancionando a quienes anden en la vía pública sin motivo esencial.

- Por acuerdo de Cabildo, está restringida la venta de bebidas con graduación alcohólica después de las 21:00 horas, es decir solamente se podrán vender bebidas embriagantes de las 10:00 a las 20:59 horas.

- Se redoblan acciones para verificar que los restaurantes y vinícolas que cumplieron con las medidas para su reapertura, cumplan con los protocolos presentados. (Estas acciones se ampliarán a carretas, puestos de tacos y demás establecimientos que, por sus características, puedan generar aglomeración de personas).

- Reforzamos los operativos en conjunto con Protección Civil Municipal y el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos para inhibir el alza injustificada a los precios de la canasta básica, y detección de actividades no esenciales.

- Siguen cancelados los permisos para fiestas en domicilios, salones sociales. También están cancelados los eventos masivos.

- Trabajar en coordinación con el Gobierno de Baja California para que los centros de trabajo cumplan a cabalidad con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

- Siguen cerrados los espacios públicos como las playas.

- Sigue el cierre temporal de bares, antros, discotecas, gimnasios, lugares de culto religioso.

- Las dependencias municipales permanecerán en constante monitoreo y recorridos de supervisión e inspección para que se cumplan con las medidas preventivas.