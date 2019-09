De 2 a 3 horas podrás recibir tu pasaporte en Tijuana

La Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana busca agilizar los tramites

Tijuana.- Quienes ya han tramitado y obtenido su pasaporte sabrán que es un proceso muy largo, tanto como obtener la cita a estar varias horas en las oficinas para la entrega de su documentación. Al parecer esto ya no será un problema pues La Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana busca agilizar todos estos pasos y que los ciudadanos puedan obtener su pasaporte en menos de tres horas.



La nueva administración llevada a cargo por Ismael Burgueño Ruiz, reconoce las largas filas que las personas realizan hasta de 7 horas y que en algunos casos hay tramites que no se le ha dado el seguimiento oportuno.



El costo del pasaporte por tres años son mil 265; por seis años, mil 735; por 10 años, 2 mil 670. Al día se entregan un aproximado de 400 a 600 documentos.



La nueva administración también mencionó que estarían creando nuevos enlaces para que la solicitud del pasaporte no dure tanto tiempo, así como un posible aumento en las tarifas.







