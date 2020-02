Dará gobierno de Baja California seguridad y certeza a los ciudadanos con el registro de sus autos

Así lo manifestó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano tras ser aprobado el dictamen en la materia en el Congreso del Estado.

MEXICALI, B.C.- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que el Gobierno de Baja California dará certeza y seguridad a los ciudadanos con el registro de sus autos, cuya circulación ha ocasionado un descontrol y además se ha prestado para que muchos ilícitos se cometan a bordo de este tipo de vehículos.

Lo anterior lo dijo Rodríguez Lozano una vez que se fue aprobado el dictamen en la materia en el pleno del Congreso del Estado, la cual aplaudió, porque permitirá al Poder Ejecutivo, tomar las acciones correspondientes para identificar a los autos que circulan por la entidad y quienes son las personas que los conducen.

"El tema de los autos irregulares es gravísimo tanto en materia de seguridad como en el aspecto ambiental; en el Estado el cien por ciento de los secuestros los hacen los malhechores en autos denominados "chocolate" y el 80 por ciento de los delitos en general son también en autos irregulares por lo que este gobierno sí está tomando cartas en el asunto y no pateando el bote como le hacían los gobiernos anteriores", dijo el Secretario General de Gobierno.

El funcionario estatal dijo que este registro es un mecanismo parta dar seguridad y certeza, saber quién maneja un vehículo, dónde vive y cómo lo compró, porque dijo, la mayoría de las personas que manejan autos que tienen un costo inferior a los mil dólares, son personas de bien que los compraron por necesidad.

Dijo desconocer por qué los vendedores de autos nuevos y usados se oponen a esta medida de identificación cuando este tipo de autos no son su competencia, como sí lo son los vehículos de lujo que circulan en Tijuana y Mexicali con engomados de Anapromex, y de todo este tipo de organizaciones.

Respecto a las protestas de grupos empresariales, en el sentido de que esta es una medida recaudatoria, Rodríguez Lozano lo negó tajantemente y pidió que aquellos que ahora señalan esta medida, antes no alzaron la voz cuando se cometieron irregularidades a todas luces flagrantes de los gobiernos anteriores.

"Así como protesta la Coparmex por qué no lo hizo antes, hace como 20 años que fue Gobernador Eugenio Elorduy quien se compró a si mismo 120 autos para patrullas y nadie dijo nada y yo fui el único que protesté como Senador de la República y lo llevé al Órgano de Fiscalización y me dijeron que era dinero local no podían hacer nada, son buenos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que traen en el propio", dijo el Titular de la Secretaría General de Gobierno.