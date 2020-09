Da prioridad Gobierno de BC a la salud de los ciudadanos e imagen urbana de Mexicali

Lleva a cabo un ambicioso programa de rehabilitación de vialidades en la zona rural y urbana del Municipio

MEXICALI, B.C. - El Gobierno de Baja California lleva a cabo un ambicioso programa de pavimentación, así como rehabilitación de vialidades tanto en Mexicali como en el valle, para seguir con la estrategia de mejorar la imagen urbana y evitar la contaminación que provocan las calles en mal estado y que afectan la salud de la población.

Lo anterior lo manifestó la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, durante su participación en el informe matutino que encabezó este domingo el gobernador Jaime Bonilla Valdez en la capital del Estado.

La funcionaria estatal informó sobre el estatus de las obras, dos de ellas ya concluidas, hay 5 en proceso, 10 por iniciar y 2 que se encuentran en gestión de recursos, en total para estas acciones se destinarán 551.71 millones de pesos, con lo que se lograrán más de medio millón de metros cuadrados pavimentados.

Postlethwaite Montijo expuso más a detalle que las obras concluidas son: la Rehabilitación de la carretera estatal #1, tramo Ejido Leona Vicario-Estación Coahuila; y la Rehabilitación de Mar Caribe, del km. 5+000 al km. 9+920, San Felipe.

Dijo que se destinará una inversión de 113.34 millones de pesos para las obras que están por iniciar, las cuales son: pavimentación integral con concreto asfáltico de vialidades en la col. Ampliación Solidaridad Social; pavimentación integral con concreto asfáltico de vialidades en la col. Ampliación Zacatecas; rehabilitación de carretera estatal No. 22 tramo carretera estatal No. 2 Ejido Delta; rehabilitación de carretera estatal No. 61 tramo entronque a Ejido Chiapas a entronque Ejido Colima; rehabilitación de carretera estatal No. 8.

Así como la pavimentación de calles en la colonia Venustiano Carranza; rehabilitación de la Calle Novena entre carretera Islas Agrarias y calzada Independencia; rehabilitación de calles con pavimento económico en col. Ciprés; rehabilitación de calle de acceso con pavimento económico colonia Colorado 1 (3.9 KMS), Mexicali; regeneración del Centro de Mexicali, La Chinesca.

Por otra parte, la titular de SIDURT adelantó que se está gestionando fuertemente con la Federación para bajar el recurso del Fondo Metropolitano para Mexicali en la construcción del anillo periférico Islas Agrarias, lo que rehabilitaría esta ciudad ya que integra a la Zona Este con el Centro de la Ciudad, para lo que se requieren 195 millones de pesos.

Finalmente, la funcionaria estatal mostró un video donde se ilustran los trabajos que mejorarán la imagen urbana en la zona de la Calzada de los Presidentes en el Río Nuevo. Se contempla la rehabilitación de la vialidad, la reparación del embovedado e irá más allá porque contempla el reordenamiento de los asentamientos irregulares de la zona.

Coordinación entre Gobierno del Estado con el Ayuntamiento de Mexicali en obra pública.

En cuanto al convenio de pavimentación e infraestructura que existe entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda explicó que se trabaja como resultado de las peticiones directas de ciudadanos, donde a través de un sistema de gestión se les da seguimiento en distintas zonas de la ciudad.

Dijo que en Obra Pública FAIS 2020 se aprobaron 39,476,000.00 para 7 obras de pavimentación y 6 obras de infraestructura deportiva.

En Obra Pública PRON 2020 se cuenta con 29,764,000.00 para la reparación de puente de Calle Novena y Calzada Independencia; la reconstrucción de crucero Manuel Gómez Morín y Carretera a San Felipe; reconstrucción de vialidad en Av. Mar de Cortes Sur en San Felipe; rehabilitación de Glorieta Morelos-López Mateos; const