¡Cuidado con la Viuda Parda!

ENSENADA.- La Viuda Parda llegó a Ensenada proveniente del norte y se cree que pueda desplazar a la ya tradicional y temeraria Viuda Negra en cuanto a predominio en este territorio.

Así lo anunció el doctor Ángel Iván Alvarado López, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Isesalud, durante su exposición ante el grupo Foro de Ensenada, A.C.

Reconoció que este arácnido no era autóctona de la zona y acaba de manera reciente a comenzar a habitar en el municipio proveniente del norte.

Cuestionado sobre animales ponzoñosos, declaró que este es un municipio donde siempre ha habitado la tradicional Viuda Negra.

Sin embargo la llamada Viuda Parda ha estado ganando terreno y ya se le ha comenzado a encontrar en diversas partes del municipio.

Por ser mejor cazadora que la Viuda Negra, se considera que pueda entrar en una competencia por alimento y que pueda resultar más competitiva.

Ambas arañas tienen el mismo tipo de veneno, se consideran mortales, y la diferencia que tiene la parda es que su color es más turbio, pero también tiene la tradicional mancha roja que les caracteriza a ambas.

La Viuda Negra no es una araña que acostumbre atacar al humano, y por lo general cuando inyecta su veneno es ocasionado porque la apachurran por accidente.

Las autoridades de salud cuentan con antídotos para su veneno y en caso de que alguien sea picada por ella, la petición es que acudan de inmediato a recibir atención médica, debido a que como cualquier veneno, mientras más se deja pasar el tiempo puede provocar peores consecuencias.

Al hablar en general sobre las arañas, dijo que la gran mayoría no son de preocupación por su veneno, incluso hay proyectos de biólogos en Ensenada para el manejo de plagas con ellas.

Con relación a otras especies, dijo que existen 150 mil especies de arañas en el mundo y alrededor de tres se les pueden considerar que su veneno provoque la muerte al humano como la Viuda Negra y Parda, pero en el caso de la Violinista ésta no es oriunda de esta zona, por lo tanto, no habita en el municipio de manera natural.

En cuanto a las víboras, declaró que las de cascabel son por lo general las màs venenosas. Aconsejó mejor no molestarlas. Las más peligrosas son siempre aquellas que son más pequeñas, porque las adultas aprenden cuándo lanzar la mordida y las recién nacidas no controlan en que momento hacerlo.

Proliferan casos de tuberculosos

El galeno también habló de que son dramáticos son los índices de tuberculosis que se generan en Ensenada, a comparación del resto del país, ante los casos de indigentes drogadictos que llegan a atenderse hasta cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada.

Informó que en general Baja California tiene "focos rojos" con relación al resto del país sobre esta enfermedad.

Del Estado, en ocasiones Tijuana está a la cabeza con relación a los índices, otras veces lo es Ensenada.

Con esta enfermedad se atiende a pacientes en especial de edad avanzada o con problemas de adicciones, por el abuso en el consumo de metanfetaminas, que provoca índices de morbilidad.

Se debe a que estos pacientes por lo general están en situación de calle, se enferman y llegan a atenderse cuando ya tienen la enfermedad en un estado muy avanzado.

Posible brote de dengue

El encargado de la salud de los ensenadenses mencionó también que se investiga la muestra para determinar si existe un nuevo caso de dengue en Ensenada.

Será el laboratorio de Mexicali donde se determine si es positivo o no, agregó el expositor.

En Ensenada se tienen dos casos estudiados de Dengue autóctono y de determinarse que es positivo el que está en proceso de estudio, sería el tercero.

Los síntomas que pueden presentar los enfermos son: Fiebre y dolor en especial de manera intraocular.

La tropicalización del clima en Ensenada ha generado la migración del mosco Aedes Aegypti al municipio. ISESALUD ha instalado ovitrampas para detectar que tanta prevalencia se tiene.

Cuando se detectan en cada una de ellas más de 50 huevecillos se considera que existe positividad. Las últimas colonias detectadas con esta incidencia son: Maneadero parte alta y baja, Las Brisas y Valle Dorado.

Pidió a los residentes de todo el municipio mantener permanente el proceso de descacharrización en sus casas y patios para evitar que agua limpia pueda acumularse, que es donde acostumbran estos insectos a poner sus huevos y evitar su prevalencia, en especial en las zonas donde por último se detectó la incidencia.

Playas contaminadas

En la última información que se cuenta por COFPRIS, se mantienen elevados los niveles de cocobacilos en playas de Ensenada afectadas por descargas que los contenían.

En la última ficha informativa recibida por la instancia, se recomienda que no están aptas para el turismo, en el área en torno a la zona de El Ciprés y playa de El Conalep.

La recomendación indica que la cantidad de bacterias circulantes en el agua pueden generar algunos problemas de salud menores como otitis o diarreas en personas con defensas bajas.

Cero cobros por seguro popular

El expositor negó que se vaya a cobrar por los servicios médicos del Instituto de Salud para el Bienestar antes conocido como Seguro Popular en Ensenada.

Mediante este esquema se atiende a las personas que no tienen seguridad social y para integrarse se agilizaron los trámites de tal manera que las personas pueden llevar solo el CURP, credencial de elector o acta de nacimiento.

Quienes ya tienen su póliza al 31 de diciembre se mantiene vigente, y no es necesario hacer una renovación

Hay vacuna de Influenza

La vacuna no es para que las personas no contraigan gripa, es para que no padezcan de neumonía por influenza, fue la respuesta que dio el médico ante la inquietud de personas que dicen haber registrado estornudos y resfriarse después de haberse vacunado.

En cambio, si se han presentado muertes de personas por esta enfermedad a consecuencia de no inyectarse la vacuna.

Por fortuna este año no, pero en 2019 se presentó un caso. Cuando se complica de manera grave es por lo general ante efectos multifactoriales.

Se cuenta con mucha vacuna en existencia e hizo un llamado a la comunidad a inyectarse, y con eso a mantener la salud.(bpa).