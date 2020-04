Cuestiona senador Novelo "beneficios" del parque eólico de La Rumorosa

Dice que son desafortunados comentarios del ex-gobernador Osuna Millán.

ENSENADA.- Me parecen desafortunados los comentarios del ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, quien reaparece en la opinión publica solo para vociferar imprecisiones sobre utilidades y supuestos beneficios para la población de Baja California por el Parque eólico ubicado en la Rumorosa, por lo que me parece importante realizar algunas aclaraciones.

En primer lugar, desde antes de su instalación, grupos ambientalistasen ambos lados de la frontera se manifestaron en contra de este proyecto, por representar una amenaza contra el medio ambiente y contra la sociedad.

A diferencia de lo que sugiere el exgobernador, sí hay externalidades negativas por el uso de estos aerogeneradores, como lo es la afectación a la biodiversidad, principalmente a las poblaciones de ves.

Asímismo, algunos destacados académicos, como la doctora Ana Luz Quintanilla, premio nacional de energías renovables e innovación tecnológica en 2006, han mencionado que, el proyecto de La Rumorosa no era justificable.

En primera instancia, porque cuando hicieron los primeros estudios de evaluación del recurso, no era viable en capacidad, para nivel comercial.

También la doctora Quintanilla menciona que el estado de Baja California tiene uno de los mayores potenciales solares en todo el planeta, y Mexicali particularmente, tiene los valores más altos de radiación solar, junto con Hermosillo, en Sonora, y pregunta de forma asertiva:

¿por qué no se invirtió para el alumbrado público en energía solar? ¿O por qué abandonaron la inversión en el Parque Geotérmico de Cerro Prieto; uno de los tres más importantes en capacidad de generación

en el planeta? ¿Quién es Guadalupe Osuna Millán? El exgobernador recordado, entre otros temas, por: el motín en el penal de La Mesa; la fallida construcción del mal llamado Zócalo 11 de Julio, una muestra del derroche de recursos, negocios particulares al amparo del poder público y de la corrupción; otro intento fallido de la construcción de un Centro de Convenciones en 10 hectáreas propiedad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Tijuana, y con la colusión del rector, Gabriel Estrella Valenzuela, en aquella época y que, gracias a la movilización de estudiantes, egresados y algunos periodistas, lograron detener tan grande atropello y obvia corrupción.

La sospechosa planeación de las instalaciones de la UABC en el Valle de las Palmas para favorecer a desarrolladores y crear obstáculos para los estudiantes, en particular, a las alumnas, quienes han sido víctimas de todo tipo de abusos y atropellos y, otra vez, la corrupción.

Entonces, ¿quién es Guadalupe Osuna Millán? Un mal político que al amparo de la corrupción y la impunidad, es ahora un "prospero" empresario y "vocero" del neoliberalismo, bajo el tutelaje del proyecto reeleccionista de Felipe Calderón. Refrendo mi compromiso y acompaño al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta nueva forma de hacer política, dejando de utilizar las instituciones para legitimar proyectos público-privados que atenten contra el medio ambiente y que enriquecen ilegalmente a unos cuantos. Mi esfuerzo es por los bajacalifornianos y por el ecosistema de nuestro Estado, puntualiza el senador Novelo Osuna