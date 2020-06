Crean alternativas para hacer frente a gastos por Covid-19 en empresas

La compañía se suma al esfuerzo de brindar a la industria opciones de seguro accesibles

TIJUANA.- Ante el riesgo que representa la pandemia de covid-19, las empresas cuentan con alternativas en el mercado para la atención de sus trabajadores en caso de salir positivos al virus, teniendo así un respaldo financiero que resulta necesario hoy en día.

Lo anterior lo comentó Joselyn Mejía, Directora Ejecutiva de Membresía Tu Salud, quien señaló que debido a que los servicios sanitarios en cada entidad son insuficientes ante esta contingencia, la compañía se suma al esfuerzo de brindar a la industria opciones de seguro accesibles.

Es por ello que Tu Salud lanzó los planes COVID100 y COVID150, los cuales fueron creados para ofrecer una herramienta a las empresas, al ofrecerles protección y tranquilidad financiera, en caso de que alguno de sus trabajadores contraigan el virus covid-19.

"Estos planes se pueden adquirir para sus colaboradores, los cuales son personales e intransferibles; van dirigidos a quienes aún no han sido detectados como positivos, y les ampara con varios beneficios", destacó la directiva.

Entre éstos, abundó, están el acceso a una línea telefónica MEDIPHONE COVID, sin costo, la cual está disponible las 24 horas los 7 día de la semana, donde podrán consultar cua´les son los si´ntomas, a do´nde acudir en caso de presentarlos, que´ recomendaciones seguir y cualquier otra duda en general sobre el covid-19.

Asimismo, cuentan con asistencia dental y visual; costos preferentes para consultas con médico especialista; asesoría jurídica y apoyo en todo momento en la gestión de este proceso; acceso a médico virtual y psicólogo, así como ambulancia para caso de emergencia, todo ello respaldado por la compañía de seguros Mapfre y Mapfre Asistencia.

"Estos planes cubren una suma asegurada, en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, de 100 mil o 150 mil pesos; servicios funerarios incluidos por un costo anual que va de 850 a 1,100 pesos, respectivamente, esto con el fin de apoyar en la economía del trabajador y su familia", subrayó.

Joselyn Mejía enfatizó que, en atención a las medidas sanitarias establecidas, estos planes son una herramienta esencial para la industria, para que su capital humano goce de tranquilidad, lo que a su vez impacta positivamente en la productividad.

"Son ideales para personas que no cuentan con seguros de ningún tipo o seguro de gastos médicos mayores, sobre todo porque no todas las personas tienen un ahorro previsto para su familia, de manera que cuando ya no están, estas herramientas nos ayudan a mitigar el descalabro económico que puede generarse en el núcleo familiar", concluyó.