Crea UABC aplicación móvil contra el acoso

Mexicali, B.C.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es la primera institución de educación superior en el país que cuenta con una aplicación para dispositivos móviles para atender a la comunidad estudiantil en caso de ser víctimas de acoso u hostigamiento sexual, de violencia de género, discriminación y actos delictivos dentro de las instalaciones universitarias.

"Con el fin de brindar atención oportuna a la comunidad estudiantil y generar estrategias que nos ayuden a la disminución de incidencias de este tipo dentro de la universidad. La aplicación No Más (No+), tiene como propósito proporcionar una plataforma tecnológica que permita recopilar los reportes de acoso o violencia", mencionó el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, coordinador general de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.

Está disponible para sistemas Android e iOS y funciona al generar una interface o un formulario donde el usuario en tiempo real puede capturar o introducir los detalles del hecho de forma anónima o identificándose. Una vez terminado se envía y será recibido por un responsable de brindar atención y seguimiento al caso.

"En cada campus hay un Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género conformado por estudiantes, académicos y personal administrativo con perfiles afines a las áreas de psicología, derecho, ciencias de la educación o que han manifestado interés en el tema quienes dan seguimiento a los reportes a través de un chat o llamada telefónica", explicó el coordinador.

Expuso el doctor Palafox Maestre que dependiendo del suceso, se canaliza a donde corresponda para que en caso de ser necesario se proporcione apoyo psicológico y/o jurídico. Destacó que en situaciones de emergencia, como los actos de violencia o delictivos, se atienden de inmediato y se notifica al equipo de seguridad de la UABC y a la Dirección de Seguridad Pública del municipio correspondiente.

Para ingresar a No Más (No+) es necesario utilizar el correo electrónico institucional y la contraseña, ya que de esta forma se valida que sea un alumno vigente de la universidad. La aplicación está disponible las 24 horas los 365 días del año y con ella se espera obtener información sobre las incidencias, contar con datos estadísticos y actuar en consecuencia generando mejores esquemas de formación para reducir la frecuencia de estos lamentables sucesos.

Especificó el coordinador general que esperan generar en los estudiantes la confianza para que reporten las quejas por medio de la aplicación y poder darles un seguimiento puntual, ya que en ocasiones solo se manifiestan a través de las redes sociales sin generar una queja o reporte oficial, lo cual dificulta el poder darles la atención pertinente.

Hasta el momento, por medio de la aplicación, se han registrado dos casos, uno de acoso sexual y otro de bullying cibernético, los cuales ya están cerrados y en los que se fincó responsabilidad y se sancionó a la parte acusada. "Dentro de lo negativo de estas experiencias, es que contamos con testimonios muy satisfactorios por parte de las víctimas en cuanto al trato que se les dio y al sentido de protección que se les brindó durante todo este proceso".

"No Más (No+) es algo innovador totalmente, no hay antecedente en ninguna institución hasta donde sabemos. Cada vez más universidades se están sumando al tema de generar una estructura de atención a estos casos; pero la UABC es la primera que cuenta con una plataforma tecnológica de estas características", expuso.

Manifestó que la UABC ha realizado diversos esfuerzos a través de la educación y sensibilización para generar una cultura que identifique dónde está el límite de las conductas inapropiadas en materia de acoso, hostigamiento y violencia de género entre los universitarios. "Tenemos la expectativa de que esta aplicación sea descargada por todos nuestros estudiantes, y que sea un punto de convergencia y de atención de todas las incidencias que pudieran presentarse en la Universidad", puntualizó el doctor Palafox Maestre.