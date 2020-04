COVID-19 mantiene a la bulliciosa avenida Revolución desértica

Tijuana B. C.-27/04/2020.- Al parecer de acuerdo a como se ve el comportamiento de esta inédita contingencia que estamos experimentando a nivel mundial, por motivo del "COVID-19", o CORONAVIRUS, debido a lo que las autoridades de salud han informado respecto a que esta semana que inicia será una de las ediciones más complicadas de la pandemia en el estado de Baja California, y Tijuana en especial, razón que obligó que se extienda la contingencia de la "SANA DISTANCIA" Y "QUÉDATE EN CASA" situación que prolonga´la agonía de los comercios del sector turístico, externo Julián Palombo Saucedo, Presidente de los Comerciantes Turísticos de Tijuana, A. C.

Esto, resaltó el líder de los turisteros, está costando muy caro a los empresarios del ramo, mayormente a quienes no están abriendo las puertas de sus negocios, porque además de tener cero ventas, todavía tienen que desembolsar para pagar renta, mantenimiento, vigilancia, sueldos, servicios, obligaciones tributarias.

Un negocio con 5 empleados para cubrir solo el gasto corriente de la empresa con cero utilidad para el dueño, debe de tener una venta diaria no menor de $12,000.00 pesos diarios, por lo que los negocios que no están operando traen un desplome en sus ventas del 115%, y los considerados esenciales, que no todos están abiertos al público con una serie de restricciones, andan en un 85% menos comparativamente con un dia normal de trabajo.

Por otro lado una vez que hayamos superado esta situación histórica que estamos padeciendo, letal para la salud humana, así como para la economía mundial, cuando re-aperturamos los establecimientos, la recuperación para los que su situación económica sea sólida, y cuente con una estructura administrativa bien organizada, la recuperación será lenta, y muy difícil, que prácticamente durante varios meses sera de sobrevivencia.

Para los comerciantes que no cuenten con la solvencia económica, ni esté en las mismas condiciones de organización administrativa, probablemente no van a poder reiniciar sus negocios, porque la mayoría que son microempresarios, con apenas poco tiempo de haber iniciado actividades mercantiles, y que generalmente estaban al día antes de la pandemia, probablemente no volverán a operar sus negocios, por razón de haberse gastado el poco capital con el que iniciaron, para solventar gastos que implicó la temporada del resguardo.

Para una menos pesada recuperación del sector, además de trabajar más duro, administrar con lupa, aplicar estratégicamente creatividad e innovación a la empresa, se requiere lograr que autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen estímulos fiscales, apoyos financieros, de ser posible, de o% de intereses, y meses de gracia, y los renteros reduzcan cuando menos en un 50% las rentas de los locales comerciales.

Así mismo que empresas de gran calado, que principalmente les conviene que a los pequeños que son los que mueven sus productos nos vaya bien, como lo son refresqueras, cerveceras, licoreras, abarroteras, cementeras, etc, implementen una agresiva campaña institucional de mercadotecnia, promoviendo la ciudad y sus bondades, que ayude a resarcir los estragos económicos, y afectaciones provocados por este fenómeno de salud.

Es esencial recuperar el Turismo para el desarrollo económico de esta frontera, y no va a ser cosa menor, ni sencilla, por razón de que una vez que hayamos librado la pandemia que a nivel mundial millones de empresas estuvieron paradas, quedando un mayor número de personas sin empleo, las condiciones económicas, y emocionales, no van a ser las más óptimas para vacacionar, mucho menos para gastar.

En principio va a ser necesario apretarse el cinturón, porque no nada más se requiere abrir los negocios, si no hacer ventas para solventar los gastos que implica la operación de un negocio, pero para un 20% de ellos, va a salir mas barato no abrir, y dedicarse a otra cosa, acotó Palombo Saucedo.