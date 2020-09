Cortometrajes de estudiante y egresado de CUT participan en Festival de Tijuana

Representan a Tijuana seleccionados junto a otros participantes de diferentes estados

Tijuana, B. C., a 27 de septiembre de 2020.- Como los únicos representantes de Tijuana, los cortometrajes de Kenia Amaya y Sebastián del Callejo, estudiante y egresado -respectivamente- de la Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual de la Universidad de Tijuana CUT, forman parte de la Selección Oficial Nacional del Festival y Muestra Internacional de cortometrajes Corto Creativo UDCI, representando a Tijuana.

Los trabajos seleccionados son Hay Tiempo, de la estudiante Kenia Amaya Andrade, y Otro Año sin Ti del egresado Raúl Sebastián Ochoa del Callejo, las producciones pertenecientes al género de drama y ficción-drama, forman parte de la selección oficial en competencia junto con los demás participantes de diferentes estados de la república mexicana.

Para Kenia Amaya también guionista de Hay Tiempo esta producción se trata de su opera prima como directora, resultó ganadora del Segundo Lugar en la selección de Mejor Cortometraje Bajacaliforniano en el Festival de Cine de Ensenada FENS 2020. En marzo de este año, obtuvo su primer laurel por Lift-Off Network Fist-Time Filmmaker Sessions, fue seleccionado oficial en el Festival Mexicano de Vídeo y Cine Femenino Dulcísimo Ovario, en la categoría de Competencia Universitaria 2020.

Kenia Amaya estudia noveno cuatrimestre de la Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual en la Universidad de Tijuana, Campus Altamira. Es miembro fundador de la casa productora Fugitiva, donde ha fungido como escritora, productora, supervisora de guion y, actualmente, como directora. Otros de sus proyectos se han presentado en el Centro Cultural de Tijuana y espacios alternativos en esta misma ciudad fronteriza.

En su cuenta de Facebook, Kenia compartió que la historia de Hay Tiempo surgió de un sueño muy real que le narro su mamá. A los días, ella empieza a escribir el guion. "Con ella empezó todo. Estoy convencida de que uno no elige las historias, las historias te eligen a ti", menciona tras precisar que esta historia habla de las oportunidades, las despedidas, los cierres y la aceptación.

"Me conmueve el resultado y la recepción de esta historia, estoy super agradecida de haber trabajado con las personas que colaboraron, un cast y crew de lo más dedicado y trabajador. Mi parte favorita de hacer cine siempre será el trabajo en equipo", escribió en su cuenta.

Otro Año sin Ti también seleccionado oficial nacional del Festival y Muestra Internacional de cortometrajes Corto Creativo UDCI, de Sebastián del Callejo egresado de la Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual de CUT, quien ahora imparte clases a los estudiantes de nuevo ingreso de esta misma disciplina.

Este proyecto a significado un antes y un después en la trayectoria de Sebastián del Callejo, él mismo lo considera "un parteaguas" para la realización de futuras producciones.

En su cuenta de Facebook, Sebastián escribió "hace un año nos encontrábamos en la preproducción -de Otro Año sin Ti-, hoy recuerdo ese proceso con mucho aprendizaje y estrés".

A la fecha, este cortometraje de Sebastián resultó semifinalista en el Festival Internacional de Cine de Yécora y seleccionado oficial en The Lift-Of Sessions, en el Baja California Internacional Film Festival y en el Best of Latin American Short Film Festival. Además, su más reciente reconocimiento lo obtuvo, de entre 3200 proyectos participantes, como seleccionado oficial Humano Regional en el Humano Film Festival, sumando con ello el doceavo laurel.

Sebastián del Callejo ha sido director de seis cortometrajes: Cuestión de Percepción (2016), Mónica (2016), Instantes Infinitos (2017), Lacuna (2017), Brillas (2018) y Vino Tinto (2018) en los que además se ha desempeñado como productor, guionista y, en algunos casos, también como director de fotografía. Exhibidos todos ellos en Cinema del Centro Estatal para las Artes en Tijuana (CEART) y en el Centro Cultural Tijuana (CECUT).

Instantes Infinitos fue seleccionado en el In-Short Film Festival 2018 en Lagos Nigeria y en el Webisode Film Festival 2018 de Texas; Lacuna en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente FICMA 2018, compitiendo a mejor cortometraje universitario mexicano en la Ciudad de México; y un año después, Brillas fue seleccionado en el FICMA 2019 de nuevo en la categoría de cortometraje mexicano.

Como productor, Sebastián estuvo a cargo del cortometraje El engaño (2016) de Nancy Nieves en colaboración con el Centro de Estudios Cinematográficos de Baja California (CECBC), y productor en línea del cortometraje Tarde o Temprano (2017) de Erika Arce en colaboración con el FICAT 2017, asociación civil Luna Nueva y el actor mexicano Marco Treviño.

Adicional a lo anterior, ha tomado diversos cursos y talleres en dirección de cine de Amat Escalante en Tijuana Innovadora 2016, otro en cine intensivo del CECBC en abril 2016, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando como independiente en proyectos de índole comercial y/o ficción.

La selección de Kenia Amaya y de Sebastián del Callejo se suman al más reciente logro alcanzado por Israel Becerra Espinoza, egresado también de Cine y Producción Audiovisual de CUT Universidad, quien obtuvo el primer lugar como Artista Emergente en el San Diego Film Festival con el cortometraje documental El camino de la cocina.

Para la Universidad de Tijuana CUT y para la Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual, es una gran satisfacción que estos jóvenes destaquen en escenarios locales, nacionales e internacionales por su talento y conocimientos adquiridos en las aulas de clase y laboratorios de esta institución educativa, siendo fundamental el apoyo del claustro docente de la carrera en Cine.