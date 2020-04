COPARMEX pide apoyar #SALARIOSOLIDARIO que preservará empleos

Esta medida protegerá a la totalidad de los 14 millones de trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos.

En una acción inédita, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), estructurada en 84 representaciones, que agrupan a más de 36 mil empresas afiliadas, mismas que emplean a 4.8 millones de mexicanos y que representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, impulsó el diálogo con trabajadores de todo el país a través de una carta publicada en los diarios de mayor circulación de los 32 estados de la República.

En su desplegado, el Sindicato Patronal reconoce las aportaciones de los trabajadores mexicanos a la economía nacional, y les hace cuatro llamados para que unidos, empresas y trabajadores logren que las autoridades del país se sumen y lleguen a un Acuerdo Nacional, en el que se privilegie la implementación del #SalarioSolidario.

El primero de los llamados de la COPARMEX es que los trabajadores y las empresas -que son la fuente de más de 20.6 millones de empleos formales- se mantengan unidos y resistan a los mensajes de algunos gobernantes y políticos que pretenden dividirlos. También refiere que las empresas, lejos de ser villanas, son proyectos de personas que comprometidas con sus trabajadores, están batallando para pagar puntualmente los salarios, impuestos y gastos operativos.

El segundo llamado que hace la COPARMEX en su desplegado, es que las y los trabajadores del sector privado exijan a las autoridades el diseño de un plan de reactivación económica. Ello obliga a que, desde este día, se implementen protocolos de reactivación que aseguren en todo momento la salud de los empleados, ya que hay actividades en las cadenas productivas que pudieran no ser esenciales, pero que se pueden realizar sin peligro si se toman las adecuadas. Se pudiera, incluso, replantear la ley fortaleciendo las medidas de control de seguridad y cuidados de salud.

El tercer punto consiste en que se logre implementar el #SalarioSolidario para poder conservar la mayor cantidad de empleos posibles. Esta es una medida progresiva que beneficia a quienes reciben un salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso la aportarían las empresas junto con el gobierno a través de un subsidio temporal. Se reconoce la viabilidad financiera para la Hacienda Pública.

Esta propuesta, que requiere de una inversión gubernamental mensual de 96 mil 311 millones de pesos, beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.

Su implementación se podría llevar a cabo a través del uso de la la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adquirió el actual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales de 2019 y que asciende a los 61 mil millones de dólares. El monto máximo de aportación del gobierno para cubrir el salario solidario (3 meses en caso de prolongación de la pandemia) equivale al 20% de la línea de crédito.

No obstante, de no acceder a la contratación de deuda pública, la propuesta sería viable a través de la reorientación del gasto público de obras no esenciales (como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya), dejando intacto el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios.

El cuarto emplazamiento va en el sentido de que las empresas, los trabajadores y las autoridades, incluyendo al Gobierno Federal logren un Acuerdo Nacional, que logre consensos en sortear esta crisis en equipo, para proteger la economía mexicana a través de un impulso al empleo y a las fuentes de trabajo como ya hacen gobiernos de distintas ideologías, en otros países de América Latina, Asia y Europa.

Finalmente, a través de sus 14 Federaciones, 65 Centros Empresariales, 17 Delegaciones y Representaciones, la COPARMEX dará seguimiento a estas iniciativas mediante diversas acciones a realizarse a lo largo de los meses de abril y mayo del presente año.