COPARMEX pide a senadores rechazar iniciativa de reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifiesta respetuosamente al Senado de la República su inquietud y rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de y Radiodifusión, para modificar los artículos 3 fracción LXIV y 170 fracción I, así como para adicionar los artículos 216 (fracción VI) y un segundo párrafo al artículo 249.

La iniciativa planteada tendría las siguientes implicaciones:

1) Detrimento a la libertad de expresión, pues la reforma al artículo 170 sujeta a las plataformas que deseen prestar servicios de "streaming" a autorización previa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los servicios de streaming se convertirían de hecho en servicios altamente regulados, como los servicios de televisión y audio restringidos. Estas autorizaciones podrían volverse un instrumento de control sobre el contenido que debe circular libremente en la internet. Regresar al viejo sistema de concesiones para la transmisión de información es una mala idea y contraria a la letra y el espíritu del artículo 6 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión de todos.

2) Reducción de la competencia generada por la autorización previa para prestar servicios de "streaming", como sucedió en los servicios de televisión y audio restringidos y en los servicios de televisión abierta, reduciendo las opciones de los consumidores. Las autorizaciones se convertirán en una barrera de entrada a los nuevos servicios y nuevos contenidos.

3) Violaciones a los tratados de libre comercio, incluido el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), recién aprobado por el propio Senado de forma abrumadora. Estas violaciones se centran en temas como la restricción al acceso a mercado, y requisitos de desempeño, como es la cuota de contenido nacional que se busca imponer a las plataformas de streaming.

4) Disminuye la certidumbre jurídica de creación de contenido audiovisual en México, tanto nacional como extranjero. México destaca como generador y exportador de contenidos audiovisuales de gran calidad. Lo anterior ha sido posible en buena medida gracias a la existencia de una cadena de valor competitiva, producto del desarrollo de todos sus eslabones y resultado directo de la confianza que las plataformas digitales han tenido de poder invertir en el país y desarrollar contenido sin ningún tipo de restricciones.

Además, denunciamos que este miércoles 18 de marzo, sin contar con el quórum legalmente necesario, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobaron la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del partido Morena.

El proceso parlamentario no fue legal, ya que no hubo el quórum legalmente requerido por el Reglamento del Senado de la República, que en su Artículo 146, numeral 2, indica que: "Se considera inasistencia a una reunión cuando el senador no registra su asistencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, si no se encuentra presente durante las votaciones de proyectos de dictamen". La iniciativa presentada por el senador Monreal Ávila implica un detrimento de un entorno que hasta hoy es propicio a la certidumbre, la inversión, así como la libre oferta y demanda de contenidos, donde impera el gusto y la libre decisión del consumidor, que ha demostrado ser proclive a una mayor generación de contenidos en México, tanto por parte de empresas de producción nacionales como extranjeras.

En la COPARMEX exhortamos respetuosamente a las senadoras y senadores de la LXIV legislatura, a que rechacen esta reforma. México es ya una potencia de generación de contenidos audiovisuales gracias a un entorno de libre competencia. La competencia ha sido uno de los principales pilares para el desarrollo de esta industria, la generación de contenidos de gran valor y la conquista de audiencias.