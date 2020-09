Convocan a unirse a las Fuerzas Armadas

El 67 Batallón apoya en el reclutamiento.

SAN QUINTÍN.- Con la finalidad de apoyar con la convocatoria para el ingreso de Fuerzas Armadas Mexicanas, el 67 Batallón de Infantería anunció que iniciaron con el registro de los interesados de San Quintín que cumplan con los requisitos.

"Ante la crisis de la pandemia que se vive en la actualidad, no dejes pasar la oportunidad de tener un trabajo seguro, con todas las prestaciones de ley, además de crecer profesionalmente y sentirte orgulloso de pertenecer a este Instituto Armado", indicaron.

Para esto, los interesados deben acudir a las instalaciones del 67/o. Batallón de Infantería, ubicado en kilómetro 193 de la carretera federal número 1, donde brindaran mayor información para ingresar como soldado del Ejército Mexicano.

Sin embargo, entre los requisitos se encuentran: ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer una segunda nacionalidad, ser soltero (indispensable), edad comprendida entre los 18 a 29 años, presentar carta de no antecedentes penales, no presentar tatuajes en lugares visibles (no mayores a 10x10 centímetros) y aprobar los exámenes y revisiones médicas que faculten tanto física como psicológicamente para el servicio de las armas.

El resto de los requisitos son presentar el certificado de estudios original (mínimo secundaria), original de la Cartilla del Servicio Militar Nacional y/o Precartilla, CURP, copia de la credencial de elector ampliada al 200 por ciento, acta de nacimiento original certificada del mes actual y comprobante de domicilio actualizado.

Destacaron que el trámite para el reclutamiento es gratuito, exhortando a los interesados a que no se dejen engañar por personas que prometen el ingreso al Instituto Armado a cambio de una remuneración económica.