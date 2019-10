Convoca UABC a Marcha del Orgullo Cimarrón

Se llevará a cabo el próximo jueves 10 de octubre.

Mexicali, B.C., miércoles 2 de octubre.- El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, emitió un mensaje a la comunidad universitaria y sociedad bajacaliforniana, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por integrantes de la comunidad universitaria.

Mensaje del rector Valdez Delgadillo:

Nos hemos reunido ante ustedes, alumnos cimarrones de diversas carreras, sociedades de alumnos, profesores universitarios, miembros del Consejo Universitario, directores, representantes sindicales, compañeros trabajadores y funcionarios universitarios, porque el mensaje que hoy les transmito no es solo mío, es de toda la Universidad.

Es del dominio público que esta administración rectoral inició funciones con un adeudo de 906 millones de pesos, que hasta este momento ha ascendido a 1,597.4 millones de pesos. Gran parte de ese monto corresponde a recursos que fueron aprobados por el Congreso del Estado y que por razones desconocidas no fueron entregados por el Gobierno del Estado a la UABC.

Junto con las estrictas medidas de austeridad que adoptamos, ¡No hemos escatimado en horas de trabajo! ¡Hemos tocado todas las puertas en el escenario estatal y federal! Hemos buscado múltiples soluciones a este adeudo por las vías institucionales; haciendo honor a la responsabilidad y enorme compromiso que tenemos con las generaciones pasadas, presentes y futuras de Baja California.

Hasta hoy hemos logrado subsistir con las aportaciones que hace el Gobierno Federal, que si bien no son suficientes por sí solas, habían sido complementadas con nuestro fondo de contingencias. Pero ese fondo ya se ha agotado. La UABC ya está en un punto crítico.

El presupuesto que corresponde a la Universidad no es una dádiva ni una limosna. Es un derecho de todos los universitarios, es una obligación jurídica y tenemos el compromiso de ejercer esos recursos para educar a la juventud, para hacer investigación, para difundir la cultura y ofrecer servicios de calidad a los bajacalifornianos.

Que no vengan a decirnos que la UABC ha malgastado sus recursos, cuando en los últimos 16 años la matrícula se ha incrementado en 157%, lo que significa construir una universidad y media. Hoy por hoy, acuden a las aulas más 65,500 estudiantes que ya están siendo afectados por el aberrante incumplimiento del Gobierno Estatal. Año tras año, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado han acreditado el manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Año tras año presentamos a la sociedad los estados financieros de esta institución. La UABC ha cumplido su parte.

En distintos foros y a través de diversos medios, el gobernador y funcionarios de su administración, empeñaron su palabra de cumplir sus acuerdos con esta casa de estudios. Pero eso no ha sucedido. El señor gobernador Francisco Vega de Lamadrid no honra su palabra. Que la historia y Baja California se lo demanden.

Ya se observan en los campus los daños provocados por la irresponsabilidad de un gobierno al que parece no importarle que el 60% de los universitarios de Baja California estén siendo afectados en su aprendizaje debido a la falta de presupuesto en la UABC.

Tenemos edificios inhabilitados porque no hay para repararlos; tenemos parada la construcción de más aulas porque no podremos pagar a los contratistas; hay investigaciones que no podrán culminarse; las oportunidades de recreación para la comunidad se han visto notablemente reducidas al afectarse el presupuesto para extensión de la cultura; están en riesgo el intercambio nacional e internacional de cientos de alumnos porque no van a recibir el apoyo que regularmente se les otorgaba.

Los daños no son solo a la UABC: se ha violentado a toda la sociedad de nuestra entidad, que también confió en que sus contribuciones tendrían el destino que la ley establecía. Es el patrimonio de todos los bajacalifornianos el que el gobierno del Estado ha puesto en riesgo.

Hay que decirlo claramente: la totalidad de esta crisis financiera de la UABC se debe única y exclusivamente a la omisión de pago por parte del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Por eso, y en respuesta a la legítima demanda que me ha hecho el Consejo Universitario, hoy estamos aquí para invitar a toda la comunidad a exigir de manera enérgica, el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Baja California para con la UABC.

Todos tenemos un hijo, una hermana, un padre, una madre, un vecino, una compañera de trabajo o una amiga que estudió en la UABC. Todos hemos sido atendidos por un médico egresado de la UABC, hemos transitado por las carreteras construidas por sus ingenieros, escuchado la música de sus artistas y recorrido sus jardines. Todos hemos celebrado los triunfos deportivos de nuestros cimarrones. La UABC es parte de la vida de cada habitante de esta entidad.

La Máxima Casa de Estudios nació prácticamente junto con Baja California. Sus raíces en esta tierra son profundas y gruesas. La UABC ha sido brazo poderoso del desarrollo fronterizo y regazo protector de miles de inmigrantes que en sus aulas encontraron su propia vía de ascenso social. La UABC es una universidad pública de altos estándares de calidad y reconocimiento internacional. La UABC es orgullo de todos los bajacalifornianos, de los que nacieron aquí y de todos los que vinimos de otras partes, así de bondadosa es nuestra Universidad. Y hoy la vemos lastimada, herida gravemente.

Por respeto a su esencia de universalidad, la UABC se mantiene ajena a todo tinte político; y a pesar de que iniciamos un semestre que no sabemos si vamos a poder terminar, depositamos la confianza en un nuevo gobierno que prometió apoyar a nuestra casa de estudios, apostando a la autonomía universitaria como un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de las funciones universitarias.

Seguimos confiando en que las autoridades entrantes sean aliadas de la educación superior pública y autónoma, esta que es indispensable para lograr el desarrollo de Baja California. Sin embargo, muchos universitarios, muchísimos bajacalifornianos que valoran y respetan a la UABC sienten la necesidad de demostrar su indignación ante la crisis presupuestal provocada por la irresponsabilidad de un gobernante.

Hoy, estoy aquí hablando ante ustedes, representando a una comunidad dolida, una comunidad ofendida. La Universidad Autónoma de Baja California son todos ellos y muchos más: entre ellos 170,000 egresados, 7200 trabajadores universitarios, sus familias y las familias de los 65,500 alumnos.

Hoy, la UABC les dice a los bajacalifornianos, ¡vengan! Vamos a marchar juntos y que esta marcha sea un ejemplo de responsabilidad social.

Hoy invitamos a las y los universitarios y a toda la sociedad de Baja California a pintarse de verde y ocre para conmemorar el Día del Orgullo Cimarrón con una marcha, la Marcha del Orgullo Cimarrón, que se llevará a cabo el próximo jueves 10 de octubre.

No puedo dejar de agradecer anticipadamente la solidaridad de las y los bajacalifornianos porque estoy seguro de que se sumarán a esta exigencia, porque la UABC es de todas y todos los bajacalifornianos. De igual manera agradecemos la paciencia y comprensión de quienes pudieran llegar a sentirse afectados con el paso de los cimarrones por las calles de nuestra ciudad.

Estamos de pie y listos para salir a exigir el derecho de la sociedad bajacaliforniana a una universidad que avance a mayores niveles de calidad y excelencia. ¡La UABC no se detiene y seguimos caminando!

También acompañaron al rector, el secretario general, doctor Edgar Ismael Alarcón Meza y el tesorero, doctor Víctor Manuel Alcántar Enríquez.