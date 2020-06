Nunca había sido tan fácil trabajar por tu cuenta

Para los que hayan tenido la curiosidad de volverse independientes, tener autonomía laboral o, simplemente, para los que están buscando la forma de incrementar sus ingresos, hay una buena y sencilla alternativa. Conviértete en un freelancer chingón es la guía escrita por Fric Martínez, editada por Planeta.

Este es el libro consejero para aquel que busca trabajar en lo que más le gusta y ganar dinero por ello. Pero claro, no todo debe ser tan fácil, también es necesario conocer las expectativas y realidades: "Un freelancer es alguien que trabaja por su cuenta, que no tiene un empleo tradicional o un jefe, sino que ofrece sus servicios para quienes lo quieran contratar". Este mundo es "solo es para los que pueden autogestionarse. Si no tienes orden y estructura puedes terminar muy estresado".

Con el lenguaje y estilo ácido que lo caracterizan, Fric conduce a los interesados a través de ilustraciones, consejos, ejercicios y, lo más importante, opiniones de freelancers expertos, hacia la libertad laboral. Las lecciones que, con base en su experiencia apunta, resultan de gran utilidad: como el aprender a administrar recursos de tiempo o económicos, saber relacionarse y negociar, darle utilidad óptima a tu perfil de Instagram si es que deseas vender tus servicios, la mejor forma de encontrar a un contador o cómo crear tu marca.

De acuerdo con Fric, en México, más de 13 millones de personas trabajan independientemente, si deseas unirte a esta cifra "sé como un colibrí, prueba distintos néctares de flores y después repite el que más te haya gustado. Es decir, haz varios proyectos y después define qué es lo que más te gusta hacer. Puedes dedicarte a lo que quieras durante el tiempo que desees (...) Da clases, talleres, conferencias... impacta positivamente en tu industria y en la humanidad, por tu granito de arena para la prosperidad". Conviértete en un freelancer chingón.

Fric Martínez es un conferencista, empresario, autor y emprendedor. Fundador del reconocido estudio de animación Organika, es creador de Buenondismo y Fricmartinez.com, la comunidad de freelancers creativos más reconocida de México, con más de 50 mil miembros. También es autor del exitoso libro Crea un negocio fregón en 20 pasos (Planeta, 2018).