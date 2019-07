Controversia en BC no afecta transición: Kiko

La controversia nacional generada en torno a la ampliación del periodo de la próxima gubernatura de Baja California

MEXICALI.- La controversia nacional generada en torno a la ampliación del periodo de la próxima gubernatura de Baja California, no afectará el proceso de transición de la administración estatal, aseguró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

"Es una responsabilidad que todos tenemos, qué quiero yo de esta transición: que por ningún motivo se pare el Estado; no podemos permitir que este Estado se pare...tenemos que llevar un procedimiento de transición amplio y ordenado", expresó ayer en su visita a Mexicali.

Hizo énfasis en que los trabajos para abrir paso al gobierno de Jaime Bonilla contemplan dejar a la futura administración una visión clara de la situación actual de la entidad.

"Mostrarles en qué estado se encuentra el propio Estado de Baja California para que después no tengamos sorpresas...creo que es importante", comentó.

El mandatario mencionó que no ha tenido contacto directo con el gobernador electo luego de que se haya votado en el Congreso local para ampliar la próxima gubernatura a cinco años, lo que consideró es una ventaja para no mezclar ese tema con el proceso de transición.

Responde a Bonilla

Vega de Lamadrid reiteró que no hará oficial la reforma constitucional ya que no la publicará en el periódico oficial de Baja California y respondió a las críticas que el abanderado de Morena ha emitido a través de medios de comunicación, en el sentido de que se vulnera la soberanía del Estado si no se respeta la polémica decisión de los legisladores.

? "En quinto año de primaria, me enseñaron que hay tres poderes, así se constituye nuestra república: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así que la soberanía del país se basa en la democracia y la democracia se basa en la constitución, es claro mi respeto a la constitución y a la voluntad de los ciudadanos que acudimos a las urnas, así de fácil", señaló.

Sobre los legisladores de todas las fuerzas políticas que votaron a favor de extender el periodo de gubernatura, el mandatario consideró que no puede acusarlos de corrupción debido a que no cuenta con elementos para probar que fueran sobornados como se les ha acusado, sin embargo, enfatizó que deberán hacer frente a sus actos con responsabilidad, como él mismo hará lo propio desde su cargo de gobernador.

Respecto a Bonilla, quien no se muestra abierto a los exhortos enviados por el Congreso de la Unión y a las diversas voces que se han manifestado contra la ampliación de mandato, el gobernador Kiko Vega opinó: "El gobernador electo tendrá sus porqués y a su vez también su ruta; hemos escuchado muchas voces a nivel local y nacional; yo estoy haciendo lo que no nada más estoy obligado a hacer como gobernador, sino lo que se tiene que hacer: el respeto a la voluntad ciudadana en una elección de dos años", concluyó.