Contribuye BD con insumos médicos para la Cruz Roja de Tijuana

La institución atiende más de 35 mil pacientes al mes y realiza alrededor de mil traslados de ambulancia de pacientes covid

TIJUANA.- Como parte de su programa de responsabilidad social, la empresa BD Sistemas Médicos Alaris entregó un donativo de material y dispositivos médicos a la Cruz Roja de Tijuana, con el fin de apoyar en su labor diaria en beneficio de la ciudadanía

El director de la planta, Martín Cortés, señaló que el objetivo es apoyar a la benemérita institución, la cual a diario realiza un noble trabajo atendiendo pacientes en estado de emergencia.

"Estamos haciendo una donación de productos que fabricamos en nuestra planta de Tijuana y de otras plantas ubicadas en México, consistente en diferentes materiales y dispositivos médicos, con un valor aproximado de más de medio millón de pesos", expuso.

Entre los insumos que se entregaron a la Cruz Roja están desde jeringas hasta sistemas para recolección de muestras, recolectores punzocortantes, entre otros.

"BD a nivel global tiene un programa de responsabilidad social mediante el cual lleva a cabo donaciones de material, así como aportaciones en efectivo para servicios que pueden ayudar a la población", comentó el directivo.

La planta en Tijuana se estableció en 1997, contando hoy en día con una plantilla de 6 mil asociados, la cual trabaja 24 horas los siete días de la semana, enfocada en la manufactura de sistemas de tratamiento de terapia de infusión, es decir, todos aquellos dispositivos para suministrar medicamento vía intravenosa.

"Somos una empresa que exporta a todo el mundo ,y como parte de lo que tenemos que hacer en cuanto a medidas de protección sanitaria, hemos implementado todos los requerimientos para la garantizar la salud de los colaboradores, cumpliendo con los protocolos de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo", afirmó Martín Cortés.

Por su parte, el director general de Cruz Roja Tijuana, Alberto Quintanar, agradeció el donativo de BD, ya que los insumos médicos siempre hacen falta, sobre todo durante esta contingencia que ha provocado un mayor número de atenciones.

"Atendemos a más de 35 mil pacientes en nuestro hospital, donde en ocasiones hay gente que solo puede pagar parcialmente las cuotas de recuperación, entonces tenemos que ayudar, porque la salud es lo primero", apuntó.

Además, subrayó que las ambulancias de Cruz Roja son las que han estado haciendo prácticamemte el 100% de los traslados de pacientes covid en la ciudad, registrando alrededor de mil servicios al mes, sin costo alguno para las personas.

"El trabajo se nos ha complicado mucho con la pandemia, somos la delegación de Cruz Roja en el país que más servicios de ambulancia realiza, donde nuestro personal debe estar bien protegido, así que este donativo es más que un granito de arena", resaltó el directivo.

Por último, Quintanar hizo un llamado a la ciudadanía a tomar sus precauciones y no salir de casa si no es necesario, ya que la pandemia no tiene para cuándo tener un fin.