Continuara el paro laboral del sindicato de Burócratas en Rosarito

Al parecer seguirán con el cierre total de las oficinas de la Casa Municipal rosaritense.

Playas de Rosarito, Baja Cfa., Ya para terminar este lunes su jornada de protesta los miembros del sindicato de Burócratas de Playas de Rosarito, que encabeza Miguel Ángel Ibarra Arenas con apoyo de dirigentes de sus homólogos del estado y lo 4 municipios, quienes mencionaron que mañana seguirán con el cierre total de las oficinas de la Casa Municipal rosaritense.

Hoy a diferencia del pasado viernes si se hizo efectiva la promesa de no dar acceso a servicios que permiten ingresos a la actual administración, como fue el caso de pareja que llegó a celebrar su matrimonio civil y no fue posible por encontrarse "cerrado" las oficinas del Registro Civil, medida de presión porque no se lleva a cabo las peticiones de los sindicalizados.

Pie de foto: "Vestidos y alborotados", ya que no se pudieron casar por cierre de Registro Civil.

Comentó Ibarra Arenas a este medio de comunicación que ya fue avisado el Secretario General de Gobierno Diego Ramírez Robles que continuaran con la manifestación de inconformidad hasta que se le convoque a Sesión de Cabildo para que se le de certidumbre a la firma del convenio.





Pie de foto: Albino Rincón Salmeron, motivando a sus compañeros.