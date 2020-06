Continúan VIII Ayuntamiento con acciones en apoyo

Este apoyo fue a familias de las colonias Constitución y Lucio Blanco

Playas de Rosarito, Baja California. - Con el fin de mantener vialidades en mejores condiciones, áreas verdes y de uso comunitario limpias y mayores condiciones de seguridad durante las noches, el Gobierno Municipal de Playas de Rosarito, encabezado por la Presidente Municipal Araceli Brown Figueredo, inició un programa de acciones por parte de la Secretaría de Administración y Servicios Urbanos.

Esto incluye realizar, además de las acciones normales de trabajo, acciones como el raspado de calles, limpieza de basura pesada en vialidades y áreas públicas, además de la revisión de las condiciones de las luminarias para mejorar su funcionamiento.

Con esto, el VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito trabaja para cumplir su compromiso con la ciudadanía, tomando las medidas adecuadas para mantener a su personal protegido ante los riesgos que se viven en el marco de la pandemia de Coronavirus.

Se reitera el llamado a la ciudadanía a mantener en buenas condiciones sus calles, no tirar basura en sitios no autorizados, manejar con precaución en las áreas donde el personal del municipio se encuentre trabajando, además de mantenerse en casa si no se realizan acciones esenciales y cumplir las recomendaciones del sector salud para prevenir contagios de COVID-19.