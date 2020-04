Continúan operativos de inspección en empresas y comercios con actividades "No Esenciales"

El operativo que inició a las 11:00 de la mañana y continúo hasta cerca de las 7:00 de la tarde

Tecate, B.C. - Con la final de salvaguardar la salud y contener la propagación del COVID-19 entre trabajadores que laboran en empresas con actividades "no esenciales", se continúo con el operativo de inspección en 11 empresas ubicadas en Parque Industrial El Bajío, al igual se inspeccionaron comercios de la zona centro del Municipio de Tecate, donde se procedió al cierre inmediato de negocios con actividades "no esenciales".

El operativo que inició a las 11:00 de la mañana y continúo hasta cerca de las 7:00 de la tarde, contó con el respaldo de Mirian López García y Josué Tadeo Hernández, representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con el Sub Coordinador de Protección Civil, Enrique González y elementos de Seguridad Ciudadana, dichas autoridades determinaron la suspensión de labores del área de producción en las empresas y orientaron a los empleados a seguir las medidas de prevención ante el COVID-19, priorizando la atención a los empleados que forman parte del sector más vulnerable al contagio.

En lo que respecta a los comercios de la zona centro, la Alcaldesa del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Zulema Adams Pereyra, determinó la continuación del operativo de inspección durante los próximos días en los comercios con actividades "no esenciales", con apoyo de la Coordinación de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional, y reiteró que no se trata de una clausura del negocio, sino un aviso/invitación a continuar con el protocolo de sanidad y la suspensión inmediata de las actividades para aquellos comercios "no esenciales".

Por último, Adams Pereyra, enfatizó en la importancia de fomentar la sana distancia, la sanitización de superficies, el lavado de manos y resguardo domiciliario el mayor tiempo posible, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas; no salir de casa si no es estrictamente necesario.