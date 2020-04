Continúan las clases a distancia en BC

Maestros, alumnos y padres de familia elaborarán una "carpeta de experiencias"

MEXICALI, B.C., 21 de abril de 2020.- Para continuar con el distanciamiento social por la contingencia por el Covid-19, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez instruyó a la Secretaría de Educación a continuar las clases a distancia en Baja California en seguimiento a los lineamientos de la SEP.

Al respecto Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación del Estado, reiteró a los participantes que el ciclo escolar se va a cumplir y se van a lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de los planes y programas de estudio, a través del programa "Aprende en Casa por TV y en Línea".

Explicó que a partir del lunes 20 de abril se solicitó el apoyo a los padres de familia para que sus hijos elaboren una "carpeta de experiencias" en la que se adjuntarán las respuestas de los temas que verán en cada lección de televisión, radio o línea y las tareas que les pidan en este periodo de contingencia; esta carpeta se entregará de regreso a clases y será un elemento de evaluación.

Zavala Márquez expresó que los horarios de transmisión del programa Aprende en Casa, para educación básica de Preescolar, Primaria y Secundaria, se difundirá a través de los canales de Ingenio TV, Once Niñas y Niños; así como los canales de televisión y estaciones de Baja California que se unen a esta estrategia de clases a distancia.

El programa Aprende en Casa tiene como base el Libro de Texto Gratuito, al que tienen acceso las niñas, niños y adolescentes del país, en tanto que la televisión es un auxiliar en la aplicación de este programa.

Los contenidos del programa Aprende en Casa para Preescolar y Primaria serán transmitidos a través de la señal:

Mexicali Canal 66.4 televisión abierta y PSN CANAL Canal 87 por Cable IZZI para Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, Canal 76 para Mexicali y Canal 29 para Ensenada.

Once Niñas y Niños, en el canal 11.2 de televisión abierta, Once Niñas y Niños se transmite también a través de los canales del sistema de cable: en 144 TotalPlay, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable y 311 IZZI.

Para nivel Preescolar la programación será transmitida de las 13:00 a las 15:00 horas, horario Baja California.

En tanto que para el nivel de Primaria la transmisión se realizará de la siguiente manera, con horario de Baja California:

7:00 a 8:00 horas. Primaria 1ro. y 2do. grado.

8:00 a 9:00 horas. Primaria 3ro. y 4to. grado.

9:00 a 10:00 horas. Primaria 5to. y 6to. grado.

10:00 a 11:00 horas. Primaria 1ro. y 2do. grado.

11:00 a 12:00 horas. Primaria 3ro. y 4to. grado.

12:00 a 13:00 horas. Primaria 5to. y 6to. grado.

Y de 15:00 a 16:00 horas, horario Baja California, está programada una actividad familiar.

Para el caso de Secundaria, los contenidos se transmiten en Ingenio TV, a través del canal 14.2 de televisión abierta; 135 de Megacable; 164 Totalplay; 306 de Dish; 131 de Axtel; 260 de Sky y 480 de Izzi y en la página: www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv.

Para Primero de Secundaria su transmisión será en un horario B.C. de 6:00 a 7:30 y de 13:00 a 14:30 horas.

Mientras que, para Segundo de Secundaria, los horarios de transmisión B.C. serán de 7:30 a 9:00 y de 14:30 a 15:55 horas.

En tanto que para Tercero de Secundaria será de 9:00 a 10:30 y de 15:55 a 17:00, hora B.C.

Además, se podrán escuchar las transmisiones vía radiofónica a través de las radiodifusoras filiales a PSN en Baja California: 1030 AM, 1420 AM y 620 AM.

Esta programación especial se puede consultar en www.sep.gob.mx; www.televisioneducativa.gob.mx; y en www.onceninos.tv.

Además, pueden acceder a las siguientes plataformas educativas: www.aprende.edu.mx; www.telesecundaria.sep.gob.mx; y www.librosdetexto.sep.gob.mx; www.educaciónbc.edu.mx; www.ilce.edu.mx, donde encontrarán contenidos educativos de todos los grados escolares.

Ante esta contingencia la Secretaría de Educación reitera la invitación de quedarse en casa e informarse desde las fuentes oficiales de la Secretaría de Salud, para mayores informes se encuentra activo el teléfono 800-0044-800, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria.