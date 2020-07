Continúa UABC realizando diagnósticos de enfermedades por garrapatas

Las muestras deben ser enviadas por médicos veterinarios, incluyendo la respectiva solicitud por escrito

Mexicali, B.C., jueves 16 de julio de 2020.- Con la finalidad de prevenir infección de la bacteria Rickettsia ricketsii en la población de Mexicali, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (IICV) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), continúa su labor realizando diagnóstico molecular por medio de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección de enfermedades Rickettsiales en muestras sanguíneas de perros y en garrapatas.

Así lo informó el doctor José Carlomán Herrera Ramírez, director del IICV, quien comentó que, a pesar de encontrarse la institución en periodo vacacional, muchas actividades académicas continúan brindando servicio en beneficio de la sociedad.

A cargo del análisis de las muestras se encuentra el doctor Luis Tinoco Gracia, responsable del Laboratorio de Salud Pública Veterinaria del IICV, quien mencionó que las mascotas, como los perros, a pesar de ser una compañía ideal, actúan como centinelas o monitores de enfermedades de diversa índole que en determinado momento pueden afectar al humano. "Tal es el caso de las transmitidas por garrapatas, refiriéndonos en este caso a la rickettsiosis que ha causado estragos en la salud pública de nuestra región", explicó.

Destacó que las muestras deben ser enviadas por médicos veterinarios, incluyendo la respectiva solicitud por escrito. Este servicio se ofrece previa cita, manteniendo los protocolos de seguridad correspondientes. Las recepciones de muestras se realizan los lunes y martes de 10:00 a 12:00 horas. "El costo de recuperación establecido se mantiene en 500 pesos para seguir atendiendo este grave problema que ha causado muertes en humanos en nuestro estado", manifestó el doctor Tinoco Gracia.

Citas al teléfono 686 563 69 06 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la UABC, ubicado en Carretera a San Felipe, Km. 3.5., Fraccionamiento Campestre, Mexicali, Baja California.

Prevención de rickettsiosis

Es una enfermedad causada por la mordedura de una garrapata infectada con la bacteria Rickettsia rickettsii y ha llegado a ser mortal. A pesar de que estos parásitos tienen actividad durante todo el año, es en la temporada de calor cuando más activas se vuelven, por lo que resulta primordial evitar su propagación en las viviendas.

A pesar de que las garrapatas son difíciles de exterminar, el académico señaló que existen mecanismos eficaces para su control como: desparasitar mensualmente a los perros contra garrapatas; mejoramiento e higiene dentro y fuera del hogar; así como visitar periódicamente al médico veterinario para que recomiende los tratamientos convenientes para el cuidado de las mascotas.

Añadió que el aseo personal también es importante, por lo que recomendó revisar que no haya garrapatas en el cuerpo; no dormir con las mascotas, sobre todo si no está bajo un programa de control de garrapatas y demás parásitos; no quitar las garrapatas con las manos descubiertas; y no dejar salir a las mascotas a la calle libremente, porque corren el riesgo de adquirir garrapatas en patios o parques contaminados.