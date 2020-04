Conmina Gobernador Jaime Bonilla a la población a evitar contactos masivos y prevenir COVID-19

En Baja California se reportan 93 casos confirmados (40 en Mexicali, 51 en Tijuana y 2 en Ensenada), así como 7 decesos (4 en Tijuana y 3 en Mexicali); mayor riesgo con obesidad, hipertensión y diabetes.

El Secretario de Salud, Dr. Pérez Rico, dijo que es importante la alimentación balanceada y la actividad física en casa; loables las medidas instruidas por Gobierno del Estado y Ayuntamientos.

Ya entregaron en la entidad casi 14 mil despensas, el sábado, como parte de la estrategia denominada "Jornada por la Paz y la Salud", dirigida a los grupos sociales más vulnerables.

TIJUANA, BC., a 5 de abril de 2020.- "La mejor vacuna contra el COVID-19 es el distanciamiento social y el Gobierno de Baja California no claudicará, seguirá informando a la población", expresó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, durante la video-transmisión dominical, al conminar a los bajacalifornianos a evitar contactos masivos que propicien contagios del letal patógeno.

El mandatario estatal comentó que fue informado sobre una considerable afluencia registrada en un "tianguis de la ciudad de Tecate; y agregó: "no se trata de distanciar a las familias, no se trata de una conducta obsesiva en medidas precautorias; no envíen a sus hijos para que sus abuelitos los cuiden, son el grupo más vulnerable, y a ellos hay que protegerlos".

En atención al tema social, el gobernador Bonilla Valdez, dio a conocer que ayer (4 de abril) se entregaron en la entidad casi 14 mil despensas, como parte de la estrategia denominada "Jornada por la Paz y la Salud", dirigida a los grupos vulnerables que más requieren el apoyo solidario ante esta Emergencia Sanitaria.

En su intervención, el secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, recalcó que las tres enfermedades crónico-degenerativas de comorbilidad por el COVID-19, son: Obesidad, hipertensión y diabetes.

Informó que Baja California se encuentra situada ya a nivel nacional en el lugar número 5 en casos confirmados (subió tres posiciones); hasta el momento cuenta con 178 casos sospechosos, 93 confirmados (40 en Mexicali, 51 en Tijuana y 2 en Ensenada), así como 7 decesos (4 en Tijuana y 3 en Mexicali).

El titular de la Secretaría de Salud, dijo también que las 7 muertes en Baja California corresponden al sexo masculino. De los 93 casos que dieron positivo, 53 son hombres y 40 mujeres.

El Dr. Pérez Rico explicó que es importante la alimentación balanceada y la actividad física en casa, así como proteger a los adultos mayores y las personas que se encuentren enfermas.

"Celebro las medidas temporales que han instruido el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, sobre las restricciones en la movilidad; si todos cooperamos nos irá mejor", expuso.

Reiteró las medidas preventivas fundamentales que son:

Lavado mecánico de manos por más de 20 segundos.

Estornudo de etiqueta.

Limpieza de superficies.

No tocarse la cara.

Adultos mayores o personas con síntomas respiratorios, no salir de su domicilio.

Distanciamiento social.

En tanto, las plataformas digitales del "Gobierno en Marcha" son: bajacalifornia.gob.mx/coronavirus; Jaime Bonilla Valdez, Facebook; BC.Gobierno, Facebook; BC. SecretaríaSalud, Facebook; donde pueden encontrar la información oficial sobre el plan de contingencia, así mismo, pueden ubicar en estas páginas las líneas telefónicas para despejar dudas de los ciudadanos.