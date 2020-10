Congreso del Estado analizará el desempeño de alcaldesa de Tecate: Jaime Bonilla

TECATE, BC., 4 de octubre de 2020.- Ante la comunidad tecatense que asistió a la Jornada por la Paz en la colonia "Nido de las Águilas", de este "Pueblo Mágico", el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, cuestionó la labor de la alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, quien se ha ausentado de la comuna por presuntos problemas personales, al decir de ella.

Enérgico dijo que "...es una Presidenta municipal que anda a salto de mata, escondiéndose porque la amenazaron... quién sabe a qué grupo le quedó mal...", en referencia a las versiones que diferentes medios locales han publicado sobre el hecho de que la primera edil "gobierna vía zoom".

Previamente, en diálogo con un periodistas tecatenses, respondió el jefe del Ejecutivo estatal que: "...toca a el Congreso del Estado, revisar el desempeño de la alcaldesa Zulema Adams, y decidir si sigue en el cargo, que no ha estado atendiendo como prometió en su campaña...".

Se acercaron varias personas insistiendo en la pavimentación de calles que están en pésimas condiciones, por lo que el Mandatario Estatal aludió a la obligación de quienes fueron electos por votación, a cumplir sus compromisos.

Aceptó las peticiones para la rehabilitación de varias vialidades y ofreció instruir a la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, para que elaboren los proyectos requeridos, en tanto que se analiza la disponibilidad de recursos y la factibilidad de ejecutar los trabajos requeridos.

Entonces puntualizó: "... así como con ustedes, he ido a otras colonias en los municipios de Baja California, y me han sorprendido porque me dicen que no han sido visitados por alcaldes o alcaldesas... me preocupa y molesta eso, aunque también me alegra ser quien sí les cumple y viene a escuchar sus demandas para resolver sus problemas...".

¿...Dónde está la alcaldesa (Zulema Adams Pereyra)...?, se preguntó y respondió a sí mismo: "...anda a salto de mata... por una amenaza... quién sabe a qué grupo no le cumplió... si no puede, que renuncie o pida licencia... porque en Tecate no se ha logrado el cambio que los ciudadanos que nos eligieron, esperaban con ansias, porque los gobiernos que se fueron los tenían abandonados...", concluyó Bonilla Valdez.