Compensarán a municipales que tengan el sueldo más bajo

-Aprueban Comisiones Conjuntas del cabildo propuesta de la Regidora Luz Pérez Rosas

-Ediles buscarán la viabilidad financiera para otorgarle el 100% de salario a oficiales incapacitados por Covid-19.

MEXICALI.- Los policías municipales de la capital que tengan el salario más bajo recibirán una compensación económica mensual de 700 pesos, retroactivo a partir de mayo y hasta julio, esto como reconocimiento a su gran esfuerzo que han hecho ante la contingencia sanitaria, adicional, los ediles aprobaron la propuesta de la Regidora Luz Pérez Rosas y además se comprometieron a buscar la viabilidad financiera para que todos los uniformados reciban el 100% de su salario en caso de presentar una incapacidad médica por motivo de Covid-19.

Este viernes, las Comisiones conjuntas de Hacienda y Seguridad Pública, Tránsito y Transporte del 23 Ayuntamiento de Mexicali sesionaron y se analizó el planteamiento de la Regidora Luz Pérez para que se apoye de manera directa a los policías municipales de la capital, a través de incentivos económicos extraordinarios y el respaldo legal para que, en caso de presentarse alguna complicación médica, los oficiales tengan asegurado su salario.

La propuesta presentada por Pérez Rosas expone que luego del inicio de la FASE 3 de la epidemia causada por el COVID-19, el pasado 21 de abril se incrementó las medidas de seguridad tomadas, ante un municipio que se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a contagios y muertes por esta pandemia, siendo nuestros oficiales de policía municipal quienes han sacado la casta y están salvaguardando la integridad física de nuestra ciudadanía en las calles.

"Este esfuerzo encomiable, lo realizan día a día nuestros valerosos elementos que conforman la Dirección de Seguridad Publica de Mexicali y que han demostrado con hechos el compromiso que tiene para con los mexicalenses. Digno de mención es que muchos de ellos, incluso utilizan recursos propios para poder llevar a cabo sus labores cotidianas; lo cual representa un detrimento en el sustento de ellos y de sus familias", agregó Pérez Rosas.

Es por ello, que la edil sometió ante el cabildo municipal que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, a partir del mes de mayo, todos aquellos agentes de la policía que estén activos durante el periodo de la cuarentena y cuyo ingreso nominal no supere los 16 mil 518.88 pesos mensuales, recibirán un estímulo económico, adicional a su sueldo nominal y prestaciones, por la cantidad de 700 pesos mensuales en tanto dure la declaración de emergencia sanitaria en nuestro municipio y siendo retroactivo a partir del 1 de mayo.

"Sabemos que su esfuerzo, dedicación y compromiso que los policías de Mexicali empeñan todos los días no tiene precio y por ello no queremos que se mal interprete la finalidad del presente acuerdo, que no es otra que reconocer precisamente ese esfuerzo y de alguna manera subsanar económicamente en algo lo mucho que ellos aportan, en la medida de las posibilidades presupuestarias", añadió.

Adicional al estímulo económico, la regidora presentó una propuesta para que también se garantice que los oficiales que presenten alguna incapacidad médica por el Covid-19, reciban el 100% de su salario durante su incapacidad, planteamiento que recibió el compromiso de los regidores integrantes de las Comisiones conjuntas para analizar la propuesta y buscar la viabilidad financiera con el Tesorero municipal y lograr otorgarles el 100% de su salario a los policías que se incapaciten producto de la contingencia sanitaria.

Ahora solo se espera la votación de todo el 23 cabildo municipal para que pueda aplicarse a la brevedad estos estímulos económicos a los policías municipales en reconocimiento a su trabajo prestado para los mexicalenses.