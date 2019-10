Comparten innovadora metodología de cumplimento fiscal "R3"

El sistema R3 consiste en analizar la realidad, definir el riesgo y establecer los métricos de rendimiento para las empresas

TIJUANA.- La firma TLC Asociados llevó a cabo la Master Class titulada "R3: Realidad, Riesgo y Rendimiento", en la cual se ofreció a los presentes una metodología innovadora para que las empresas cumplan con diversas disposiciones fiscales y de comercio exterior.

Los instructores de esta capacitación, que tuvo como sede el World Trade Center de Tijuana, fueron Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de TLC Asociados, y Ricardo Méndez, director de Consultoría de la firma.

"Fue una capacitación sobre una metodología que se basa en diferentes estudios que se han implementado a nivel mundial, que nos permiten mantener un estatus de cumplimiento fiscal, aduanero y de comercio exterior constante", indicó Octavio de la Torre.

El sistema R3 consiste en analizar la realidad, definir el riesgo y establecer los métricos de rendimiento para las empresas: en la primera parte se rompe con los mitos del compliance, cuya existencia se remonta a 1906.

En la segunda fase se identifica el contexto de los cambios presentes, la relación con el negocio y la organización empresarial; en la tercera fase se evalúan los riesgos de manera matemática con distintos indicadores, todo ello en estricto cumplimiento de la ley de comercio exterior, aduanera y fiscal.

Mientras que, en la cuarta parte, el rendimiento, se da a conocer cómo es que está la organización, si está cumpliendo o qué inconformidades existen, con opciones de respuesta ante una contingencia.

El abogado fiscalista detalló que es una metodología que TLC ha desarrollado y estudiado a lo largo de 16 años y que se ha concretado en este 2019, atendiendo a los principales cambios fiscales que se van a establecer el próximo año en el país.

"Muchas veces se ponen de moda algunas palabras sin entender el concepto y contexto de las mismas, como cuando en 2006 implementamos en México el esquema de compliance en materia aduanera y comercio exterior, lo que ahora 12 años después es una tendencia en México, ahora es necesario dar el siguiente paso", señaló.

En esta capacitación, que se realizará también en otras ciudades del país, participaron alrededor de 90 personas provenientes de 60 empresas, con quienes se compartió dicha metodología, a fin de que logren implementar mejores prácticas a través de las cuales puedan tener mayor seguridad tanto patrimonial como personal.

"Parte de la R3 es que puedas identificar cuál es tu realidad, cual es el contexto en cuanto al cumplimiento de la ley, cómo lograr cumplir, qué probabilidad tiene tu empresa de caer en un supuesto, y cuál será el rendimiento, de qué manera se va a medir", apuntó.

En ocasiones las empresas dejan de lado aplicar este tipo medidas, por considerar que están invirtiendo en algo que consideran no es tan necesario, sin embargo, "si te parece caro establecer un proceso para cumplir, imagina cuánto te costará no cumplir, pues no es una opción, y cumplir abarca una serie de cuestiones que no se limitan a presentar solo una declaración fiscal", subrayó De la Torre.

Incluso se cuestionó a los presentes si sabían cuántas infracciones relacionadas a la operación aduanera existían, y sólo el 31% supo medianamente dicha respuesta, refirió el fiscalista, quien dijo se habla de 216 supuestos de infracción que se pueden desdoblar en alrededor de 1,000, y que pueden afectar desde el negocio, el patrimonio, hasta la libertad del contribuyente.

De ahí la importancia de tener una garantía de que estás cumpliendo con la ley, concluyó el presidente de TLC Asociados, quien recomendó a la comunidad empresarial a asesorarse debidamente para no poner en riesgo sus operaciones.