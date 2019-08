Comisionados de enlace, entregan solicitudes para proceso de transición

Se entregaron más de 30 oficios solicitando información

Tijuana, B.C.- Carlos Murguía Mejía, coordinador de la transición por parte del gobierno municipal entrante, informó que los comisionados de enlace asignados a las entidades municipales, mismas que incluyen gobierno central, descentralizados y delegaciones, hicieron la entrega de oficios solicitando información que facilite el proceso de transición.

"Quiero ser claro y enfático, lo que se está presentando es una solicitud para que esta administración que está por salir, reconsidere debidamente y otorgue las facilidades para llevar a cabo una transición tersa, respetuosa y conforme a derecho; las facilidades que pedimos están apegadas a la Ley correspondiente", aseguró Murguía Mejía.

El coordinador de transición, agregó que en los demás municipios del estado se ha calendarizado de manera continua, más fechas para reuniones con las diferentes comisiones de enlace y que en Tijuana no se le ha dado la importancia debida.

"En Mexicali se han agendado 33 sesiones, Tecate 26 y en Tijuana sólo 4; una administración pública municipal tan grande, se requiere del esfuerzo, de la cooperación, un espíritu colaborador que debe de existir; la ley establece que se deben dar las facilidades a través de espacios físicos para llevar a cabo el trabajo, no sólo la entrega de un disco compacto", aseguró.

Carlos Murguía, agregó que es importante el contacto directo entre funcionarios públicos salientes y entrantes "La posibilidad del cambio de impresiones directa con el funcionario para dilucidar cualquier duda, todo aquello que consideremos, debemos tener respuesta".

Para el coordinador es "insuficiente" la información que la actual administración entregó en la primera reunión de las comisiones, "Nosotros no somos aún gobierno y ya estamos preparados para llevar a cabo este proceso en los mejores términos, por qué ellos no; el gobierno actual tiene todos los bienes materiales, logísticos, humanos, financieros y tecnológicos, no hay excusa para una transición en 4 días", finalizó.

Cabe mencionar que, en la entrega de dichos oficios, ningún funcionario público actual salió a recibir dichos oficios de manera personal; inclusive en la dirección de Desarrollo Social Municipal se negaban a recibir dicho documento y el proceso para el sellado del mismo, tardó alrededor de 25 minutos.

Todas las dependencias municipales fueron notificadas y se cuenta con todos los oficios originales con el sello de acuse por las mismas.