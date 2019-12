Cometen injusticias contra campesinos en el Tribunal Unitario Agrario

Acusa maestro en derecho agrario

ENSENADA.- Nuevamente el abuso se hace patente para los justiciables del Tribunal Unitario Agrario (TUA), del Distrito 45, con sede en Ensenada, Baja California. Lo anterior porque este Tribunal se ha convertido en "conejillo de indias", "campo experimental", objeto de negociación de políticos de oficinas centrales y destino de nagistrados ineptos, indolentes o

ambas cosas, expresó el maestro en derecho agrario Reynaldo Magaña.

Expuso que desde hace aproximadamente diez años, el TUA decidió dar por terminada la relación laboral con el licenciado Sergio Agustín Sánchez Martínez, quien por entonces era magistrado en el Tribunal 45, con sede en otra entidad federativa, no en Ensenada.

Dijo que acá estaba en el Tribunal 48, en tanto transcurría el proceso de despido y agregó que el Tribunal Superior Agrario (TSA) inició una redistribución de los Tribunales Unitarios, trasladando el 48 a la ciudad de la Paz, Baja California Sur y trayendo el 45 a Ensenada, Baja California (en la parte norte de la península).

El magistrado despedido solicitó el amparo y protección de la justicia federal, mediante el correspondiente juicio constitucional de garantías, lo que culminó en la reinstalación del peticionario de garantías.

Sin embargo, la restitución de la plaza laboral debía ser precisamente en el Tribunal de origen; es decir, en el 45, que ya no estaba en el centro del país sino en Ensenada.

Cuando este Tribunal lo trasladaron a esta ciudad, también designaron a la licenciada Luisa Ramírez Romero, quien durante un año aproximadamente se desempeñó en la plaza, atendiendo diligentemente su labor, administrando e impartiendo justicia agraria a los campesinos.

El TSA, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, restituyó en Ensenada al Magistrado Sergio Agustín Sánchez, quitándole la titularidad a Luisa Ramírez. Desde entonces, el TSA tres veces intentó despedir al Magistrado, repitiéndose la historia, paradójicamente las tres veces perdió los juicios de amparo, teniendo que restituirlo cada vez.

Durante esos diez años, los campesinos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, han sufrido la injusticia de no tener justicia pronta y expedita. Sergio Agustín no debió nunca ser Magistrado, no sabe nada, no conoce los procedimientos y en este periodo nunca presidió las audiencias, salvo casos muy especiales que le obligaron a estar presente, no más de una docena de ocasiones en diez años.

Sin embargo, eso y nada fue exactamente lo mismo; las sentencias se han tardado en emitirse dos, tres y hasta cuatro años, a pesar de que la ley obliga a emitirse en un período máximo de veinte días hábiles.

En Ensenada se vive el extremo del abandono y desprecio a los campesinos; desde hace dos años no hay Magistrado Titular, solamente suplentes que cada mes vienen durante cinco días a¡ interrumpir término.

Los problemas internos del TSA no deben afectar la impartición de la justicia a los campesinos. La paciencia tiene un límite, como la tuvo el pueblo de Zapata, que finalmente encontró solamente una salida en el callejón donde lo ubicó el camino de la iniquidad.

Agrega el abogado que a principios del año pasado, el Tribunal Superior logró despedir legalmente al multicitado Magistrado, enviando cada mes a diferentes Magistrados a suplir la ausencia, sin resultados positivos, porque ninguno quería firmar sentencias, ni tomar acuerdos de fondo, por temor a incurrir en responsabilidades.

No obstante, quienes han sufrido las consecuencias han sido los justiciables. Hace seis meses, finalmente enviaron a Luisa Ramírez Romero a cubrir temporalmente la plaza, sin cambiar recurrentemente de titular; desde entonces la emisión de sentencias ha mejorado, sin embargo, los ejidatarios que acuden a pedir justicia, siguen en la

incertidumbre, porque no hay titular en la magistratura, por el burocratismo que se da en el Senado de la República y en el Tribunal superior Agrario.

Es urgente que definan la titularidad en la Magistratura, ratificando a Luisa Ramírez Romero o integrando el Tribunal 45 con el distrito dos, de Mexicali.

Aún hay más, una verdadera alerta ha surgido en Ensenada, porque trascendió que el Tribunal Superior pretende trasladar a Ensenada, a la "Gemela" de Sergio Agustín, en la persona de Araceli Cubillas Melgarejo, quien actualmente se desempeña como Magistrada en el distrito nueve, con sede en Toluca, Estado de México, siendo el Tribunal Unitario Agrario peor evaluado de todo el país, con un retraso en los asuntos de mil ochocientos cuarenta y tres juicios sin resolver.

Los grupos campesinos y los abogados colegiados, se preparan para tomar las oficinas del Tribunal Agrario, el primer día hábil del año próximo, para impedir semejante atropello, puntualizó Magaña.(Bpa).