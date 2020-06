Comerciantes no respetan nuevo horario restringido.

A pesar de las notificaciones que realizo personal de las instituciones municipales en torno a lo que fuera el que los comerciantes respetaran el nuevo Horario Restringido de cerrar sus puertas antes de las 20:00 horas, resulta que hemos podido ver en algunos comercios de la ciudad a ciudadanos realizando grandes filas después de estas horas inclusive se amotinan para adquirir bebidas con graduación alcohólica a altos precios, aprovechándose de que en la actualidad la producción de estos productos, está suspendida, pero sin embargo y debido a que la vienen consiguiendo de manera clandestina, es por esto que la ofertan hasta a 260 pesos el seis de cerveza.

Cabe hacer mención que desde la semana anterior se personal de las instituciones, como son Dirección de Seguridad Ciudadana, como de Reglamentos Municipales y de Protección Civil, quienes de hecho, estuvieron notificando a la comunidad sobre el decreto del Horario Restringido y que deberían de cerrar sus negocios antes de las 20:00 horas, sin embargo y a quienes no respeten estos decretos, se harán acreedores a fuertes sanciones administrativas, así como también llegar hasta clausurarles sus negocios.

También respecto a la falta de respeto del sector comercial en torno a cerrar desde la hora indicada y que no se ha respetado, en muchos negocios, sobre todo en donde se expenden bebidas con graduación alcohólica, están abusando de la comunidad que tienen este vicio, en torno a expender estos productos a altos costos, como viene siendo el seis de cerveza que tiene un costo en el mercado no mayor a los 80 pesos, en estos negocios los vienen vendiendo hasta en 260 pesos inclusive, ha habido ciudadanos que traen cerveza de California y la vienen vendiendo hasta en mil pesos el 24 de estos productos, lo que viene siendo ilegal, pero bueno, quienes cuentan con el recurso para adquirirla esto es muy respetable, mas no así, el que comerciantes organizados y debidamente registrados, estén violentando estas nuevas disposiciones del gobierno del estado y que operan en toda la entidad.