Colonias de la Sección 5 donde suspenderán el servicio este jueves
TIJUANA, B.C.- La Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tijuana (CESPT) informa las colonias en donde se suspenderá el servicio de agua este jueves 21 de noviembre, las colonia afectadas forman parte de la Sección 5.
El siguiente corte para las siguientes colonias será el martes 26 de noviembre, adelante la lista.
DISTRITO JUAN OJEDA
ALTABRISA
BUENA VISTA
BURÓCRATAS RUIZ CORTINEZ
DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA
DEL RÍO
EMPLEADO POSTAL
IGNACIO ZARAGOZA
INDECO UNIVERSIDAD
LADERAS DE OTAY
LOMAS TAURINAS
LOPEZ LEYVA
MINERAL SANTA FE
MISIONES PEDREGAL
OTAY INSURGENTES
OTAY UNIVERSIDAD
PARQUE IND. MISIONES
PARQUE INTERNACIONAL TIJUANA
POSTAL
RUIZ CORTINEZ
TERRAZAS RESIDENCIAL
TOMAS AQUINO
UABC /CAR
DISTRITO PARAÍSO
AGUA CALIENTE
AGUA CALIENTE PINOS
AMÉRICA
AVIACIÓN
CALETTE
CAÑON OASIS
CATAVIÑA
CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC ESTE
CHULA VISTA
COLINAS DE CHAP
CUBILLAS
DÁVILA
GAVILONDO
HERRADURA SUR
HIPÓDROMO
JARDINES CHAP
JUÁREZ
LOMAS AGUA CAL 5
MADERO
MARRON
NEHIDHART
RANCHO GRANDE
REVOLUCION
RINCON COLONIAL
SAN JERÓNIMO
ZONA RÍO PONIENTE
DISTRITO ALDO ESQUER
ALBATROS
ALBERTO BUSTAMANTE
CAÑON 8
CAÑON RUBEN AMAYA
CAÑON VISTA HERMOSA
CÁRDENAS 1 SECC
CÁRDENAS SECC I
CÁRDENAS SECCII
CORONADO RESIDENCIAL
COSTA DE ORO
CÚSPIDE
DIAMANTE
DORADO
LADERA #9
LAURELES
MONUMENTAL
PATROTISMO
PLAYAS COSTA AZUL
PLAYAS COSTA HERMOSA
PLAYAS SECC CORONADO
PLAYAS SECC JARDINES
PLAYAS SECC JARDINES DEL SOL
PLAYAS SECC RIVERA
PLAYAS SECC TRIANGULO DE ORO
PUESTA DEL SOL
QUINTO BATALLON
RANCHO EL DURAZNO
TERRAZAS DE MENDOZA
VISTA AL MAR
VISTA HERMOSA
XICOTÉNCATL LEYVA ALEMAN
DISTRITO A. VALENZUELA
AMPLACIÓN LOMA BONITA
BUENOS AIRES NORTE
BUENOS AIRES SUR
EL PÍPILA
GRANJAS FAMILIARES
HÉROES DE LA INDEPENDENCIA
JARDÍN DORADO
LOMA BONITA
LOMAS DE TERRABELLA
LOMAS DEL MATAMOROS
MONTECARLO
RESIDENCIAL MONTECARLO
RINCÓN DORADO
RIVERAS DEL BOSQUE
SECCION PEDREGAL
SOLIDARIDAD GABRIEL RODRÍGUEZ
TIERRA Y LIBERTAD
DISTRITO ROSARITO
BENITO JUÁREZ
BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN
COLINAS DE ARAGÓN
COLINAS DE MAZATLÁN
CONSTITUCION AMPLIACIÓN
CONSTITUCION AMPLIACIÓN
CORDERO ( ZI)
INDEPENDENCIA DE ROSARITO
LA MINA
LOMAS DE MONTECARLO
LOMAS DE ROSARITO
LUCIO BLANCO
LUCIO BLANCO AMPLIACIÓN
PLAN LIBERTADOR
PLAN LIBERTADOR AMPLIACIÓN
PLAYAS DE SANTANDER
SANTA LUCIA
SUEÑOS DEL MAR
DISTRITO REFORMA
BALCON LAS HUERTAS
CAMINO VERDE
CAÑON SALADO
ESPERANZA
GARCIA
GUANAJUATO
HACIENDA ACUEDUCTO
HUERTAS 1RA SECCION
HUERTAS 4TA SECCION
INF. CACHANILLAS
INF. LATINOS
JALISCO
LA MESA SUR
LA PRESA RODRÍGUEZ
LA VILLA
LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL
LOMAS DE LA AMISTAD
LOMAS DE LA PRESA
LOS ÁRBOLES
LOS VENADOS
MAURILIO MAGALLON
NIÑOS HEROES
RAMOS
REFORMA
SANTA FE (REFORMA)
TERRAZAS DE LA PRESA
TONA
VERACRUZ
VILLAS DE ALCAZAR
VILLAS DE B.C
DISTRITO FLORIDO
AARON JOAQUIN (ZI)
AARON JOAQUIN L-1 (ZI)
AARON JOAQUIN L-3 (ZI)
COLINAS DEL TRABAJO
CUENCA LECHERA
DEL TRABAJO EJIDO OJO DE AGUA
EL NIÑO
EL NIÑO
EL NIÑO AMPLIACION ( ZI )
EL REFUGIO
GRANJAS PRINCESAS DEL SOL
LAS PRADERAS
LOMAS DE TLATELOLCO
LOMAS DEL REFUGIO
LOS GIRASOLES
MACLOVIO ROJAS MARQUEZ
MAESTRO AARON JOAQUIN
NUEVA FLORESTA MACLOVIO ROJAS MARQUEZ ( ZI )
OJO DE AGUA
OJO DE AGUA ( ZI )
OLOFI
PARAJES DEL VALLE
PASEOS DEL VERGEL
POBLADO MACLOVIO ROJAS MARQUEZ M XG ( ZI )
ROJO GOMEZ
ROJO GOMEZ L-1 ( ZI )
ROJO GOMEZ L-2 ( ZI )
ROJO GOMEZ L-3 ( ZI )
TERRAZAS DEL VALLE
TERRAZAS DEL VALLE ( ZI )
TIJUANA PROGRESO
VALLE DE LAS PALMAS
VISTA DEL VALLE