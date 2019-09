Coincidimos plenamente en BC con AMLO: ARL

Ninguna Reforma a la Ley para satisfacer intereses personales

MEXICALI.- En total coincidencia con lo expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el futuro secretario General de Gobierno en la próxima administración estatal, doctor Amador Rodríguez Lozano, afirmó que ninguna reforma a las leyes deben hacerse para satisfacer un interés personal, señalando que en el caso de lo que ocurre en Baja California, se pretende resolver un conflicto fraudulento del año 2014.

Al hablar sobre las reciente declaraciones del Presidente de la República, Amador dice que “nosotros coincidimos total y absolutamente con el presidente López Obrador ya que ninguna ley, ninguna reforma, debe hacerse para satisfacer un interés personal o de grupo”.

Dijo coincidir con el mandatario sobre que “las leyes, su característica es que son generales, impersonales, y se aplican a todo mundo. En el caso de la Reforma que amplió el período en Baja California a cinco años, es totalmente distinto, porque se trata de resolver un conflicto que se genera en el año 2014 cuando el Congreso del Estado, fraudulentamente no confirma la notificación formal a tres ayuntamientos de tal Reforma; es decir la reforma no es aprobada, sino que se aplica la afirmativa ficta que dice que cuando no contestan los ayuntamientos en un mes, tiene por aprobada la reforma”.

Abundó en el fallido protocolo señalando que, “¿cómo iban a contestar los ayuntamientos sino fueron realmente notificados?, tenemos las constancias donde en el caso en Tecate, se le entregó a una afanadora; en Ensenada y Rosarito, a una secretaria y precisamente por ello nunca se dio por enterado el Cabildo”.

Luego dio a conocer que además, “existe un recurso que interpone Blanca Favela en enero 22 del 2019 que lleva a que el tribunal Estatal Electoral determine que la elección será de cinco años por lo que esa sentencia ordena que haya una convocatoria, misma que es expedida el 25 de febrero del mismo año por el Instituto Estatal Electoral, en la que se establece que la elección será de cinco de cinco años”.

“Cuándo está vigente esa norma, Jaime Bonilla se registra por cinco años y un día después, en la madrugada del 28 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, sin entrar al fondo del asunto, decide rechazarla por extemporánea”, dijo Amador.

A partir de entonces, han habido una serie de acciones, varios juicios, el último de los cuales, se resuelve el 3 de abril de 2019 el cual establece que la decisión será por seis años y está vigente hasta el 29 de mayo, o sea tres días antes de la elección, de tal manera que la reforma que después realizan los diputados que ya la habían intentado hacer en enero 2019, no es una reforma que tenga como propósito satisfacer los intereses personales de Jaime Bonilla o de un grupo, sino es una reforma que tiende a reivindicar los errores del pasado, de un grupo de legisladores que amafiados con el poder, decidieron engañar a la gente y fraudulentamente aprobar, según ellos, la reforma”, concluye el doctor Amador Rodríguez Lozano.