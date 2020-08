Clausuran establecimiento donde se ofrecía concierto en vivo en la delegación Cerro Colorado

Además, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal aplicó sanciones a 20 comercios establecidos por no cumplir con los protocolos sanitarios

Tijuana, Baja California. - El XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Inspección y Verificación clausuró, la madrugada de este domingo, un local que operaba como autocinema, en el que se ofrecía un concierto, ubicado sobre el bulevar Insurgentes de la Delegación Cerro Colorado, ya que no está permitido realizar eventos masivos debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, en cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal, Arturo González Cruz, de reforzar la vigilancia para que se respeten las medidas sanitarias y evitar el riesgo de contagios entre la población.

El director de Inspección y Verificación Municipal, Adolfo García Dworak, informó que al realizar un operativo de vigilancia se detectó que en dicho establecimiento se realizaba un concierto en vivo, al no contar con la anuencia de las autoridades municipales, se pidió a los asistentes que se encontraban en alrededor de 80 vehículos, se retiraran del lugar, aplicando una sanción al propietario y se procedió a colocar sellos de clausura al lugar.

García Dworak indicó que también se aplicaron sanciones a vecinos de la colonia El Progreso en la Delegación La Presa Este, debido a que llevaron a cabo una kermmesse en la vía pública, en la que participaban 200 personas con distintas vendimia de comida, a quienes se les invitó a retirarse para evitar riesgos de propagación del nuevo Coronavirus.

El funcionario detalló que durante este fin de semana, también se intensificaron los operativos en las plazas comerciales, donde más de 20 negocios fueron sancionados al no cumplir con las medidas preventivas establecidas por la Secretaría de Salud, rebasar la capacidad permitida y no respetar los horarios. De igual modo, se intensificó la vigilancia en los 20 sobre ruedas que se instalan en las distintas colonias de las nueve delegaciones, retirando más de 50 puestos no esenciales y se aplicaron 30 multas a los comerciantes, durante el fin de semana.

La actual administración continúa llevando a cabo los operativos de seguridad en toda la ciudad, para concientizar a los habitantes de respetar los protocolos sanitarios y se evite realizar eventos masivos, seguimos implementando acciones hoy todos por Tijuana, para garantizar el bienestar de los ciudadanos.