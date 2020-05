Claudia Horta regresa a Tijuana tras haber permanecido en España por confinamiento

Después de haber dado positivo a Covid-19, no pudo salir del país

Tijuana.- Claudia Horta residente de Tijuana había viajado a España con el propósito de asistir a un concurso de vinos, pero la vida le dio un gran giro a ese viaje, puesto que no pudo salir del país, debido a que contrajo Covid-19, permaneciendo 37 días atrapada en Vigo, Galicia.

Pero ahora, Horta ya se encuentra en Tijuana y ha dejado ese difícil momento atrás, para dar nuevamente frente al coronavirus pero en Baja California, estado que la ha visto crecer profesionalmente.

En entrevista exclusiva con El Mexicano, ha detallado cómo fue vivir toda esta travesía que le ha dejado nuevas enseñanzas y formas de ver la vida.

"La buena noticia después de toda esta tempestad, antes de venirme a México, recibí un correo del concurso al que iba, es que recibí una certificación avanzado de Londres, siendo el más reconocido como catador a nivel internacional, pase los tres niveles y estoy muy feliz" compartió Claudia Horta.

Su mayor aprendizaje para aplicar en tiempos de coronavirus ha sido llevar a cabo todas la reglas de sanidad en su equipo de trabajo y con quienes trabaja, incluso ha elaborado algunos videos para hacer más fácil su explicación.

"Si de algo pueden estar seguros, donde pueden comprar vino en Tijuana y que llevan todas las reglas de sanidad e higiene es en BajaTerra, Baja Artesanal y Castañas de Vino" , aseguró Horta.

Pero, algo que se llevará para toda su vida y que con esta experiencia se ha conocido más y lo que puede ofrecer ante las peores adversidades.

"Yo me quedo con una reflexión, tenía un deber humano, solidaridad, amistad, saber valorar más la vida, sacando toda la energía para bien y no para mal, se trata de sumar y no de restar" , comentó la catadora.

En cuanto a su opinión en cómo ha actuado el Gobierno de México, a pesar de que no pudo salir del país para extremar cuidados, cree que es lo que debería aplicar la frontera, cerrar sus puertas para que no ingresen personas sin protocolos de supervisión y así se logre una rápida mejora.

"Me quedo tranquila, siguiendo con todo al estar por fin con mi familia y llevar a cabo todos los cuidados" finalizó Horta.