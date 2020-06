Chóferes de UBER y DIDI deben acatar las leyes de regulación de transporte: CTM

Multas de hasta 40 mil pesos como sanción a quienes no apliquen las normas de transporte de uso público

Tijuana.- Esta mañana chóferes de servicios de Uber, Uber Eats y DíDí se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Tijuana por su inconformidad con las autoridades de querer regular las plataformas digitales la cual pide que realicen los mismos trámites que un conductor de transporte público cumple para poder estar en circulación.

Ante esto, Baltazar Gómez Ruiz, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) decidió compartir su opinión en entrevista con el periódico EL MEXICANO.

"Están en contra de todas las normas que les piden implementar porque están impuestos a andar sin que nadie los controle y solo acatar un control interno que dan las plataformas digitales", comentó Gómez Ruiz.

En que consta de ser regulados

"Ellos manejan como si fueran un ciudadano común, sin permiso de servicio público" destacó Baltazar.

La Ley de regulación de transportistas exige que se de a conocer su padrón vehicular es decir cuantas unidades son las que hay en cada municipio y el padrón oficial de chóferes. "Otro requisito es el pago del 1.5 % al Gobierno del Estado, porque ya es parte del gobierno" agregó.

Así como un distintivo para reconocerlos. También debe saberse cómo es que regulan sus tarifas y no existan modificaciones sin antes ser consultadas.

"Nosotros si modificamos nuestra tarifa tenemos que hacer estudios de factibilidad y una serie de trámites para cambiar las tarifas y que nos lo autorice la autoridad competente" señaló Baltazar Gómez.

Los transportistas regulados cumplen con una licencia de chófer, seguro del viajero, revisiones mecánicas, placas de servicio públicos lo cuales son costos más elevados que un carro particular.

"Ellos mencionan que traen unidades nuevas y no necesitan pasar por revisiones mecánicas, pero hay muchos transportes colectivos que son nuevos y aún así deben pasar por ello" mencionó Baltazar.

¿Qué han dicho los representantes de Uber y DiDi?

"Curiosamente es muy difícil que den la cara los "directivos" los que son presentan son dueños de flotillas de carros que renta. Pero no tienen quien los representa por parte de las empresas, al menos en Baja California", agregó.

Sin embargo, en otras ciudades del país en que tienen el mismo caso, han tenido el registro que la empresa emite un comunicado en el que señala que dichas normas no convienen en sus intereses y por ende deciden retirar su servicio del mercado.

¿Habrá consecuencias?

Si, habría sanciones y la multa máxima es de 500 sumas lo que equivale a una cantidad de 40 mil pesos y después serían retirados de circulación.

"Primero sería una sanción y luego retirarlos en circulación pero no se trata de quitarlos si no que se ajustan a las nuevas reglas, que sea un suelo más parejo y no una competencia desleal al transporte público" señaló el directivo de la CTM.

Aunque esta ley fue aprobada en la administración pasada, la actual promete aplicar las normas.

"Las nuevas normas de regulación ya estaban aprobadas por la administración pasada que nunca las hicieron valer, no cumplieron las empresas, la autoridad nunca las hizo válidas. La actual, las está queriendo aplicar y es por la inconformidad" aclaró.

Para finalizar, Baltazar Gómez Ruiz da un firme mensaje a las autoridades competentes.

"Mi mensaje es para la autoridad que no le tiembla la mano como lo hacen con los demás conductores. Mientras que ellos (Uber y DiDi) que cumplan con lo establecido o se retiren del mercado no se trata si quieren o no para eso son la leyes, para cumplirlas" finalizó.