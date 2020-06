CESPTE promoverá obras de desarrollo en la zona rural de Tecate con un monto de 24 mdp

TECATE.- A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias, el Gobierno de Baja California a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), promoverá obras de desarrollo en la zona rural de Tecate, donde aplicará una inversión sin precedente que supera los 24 millones de pesos.

En este sentido, el director de la CESPTE, Edgar Darío Benítez Ruíz, precisó que en atención a uno de los compromisos establecidos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, la paraestatal ejecutará la construcción de la línea de conducción "El Cóndor" a La Rumorosa, así como la ampliación de la red de distribución de agua en esta comunidad rural.

"La obra de La Rumorosa asegura la continuidad del servicio de agua potable y requiere una inversión de 23 millones 258 mil pesos para solucionar un problema de abasto del vital líquido que durante años ha aquejado a las más de 2 mil familias que residen en esta demarcación", puntualizó.

El titular del organismo operador de agua en Tecate, dijo que además se destinará un monto de un millón de pesos para ampliar las redes de distribución de agua en zona rural.

Indicó que este proyecto tiene dos premisas fundamentales, detonar el desarrollo económico de una zona con alta vocación turística y promover el bienestar social para sus habitantes.

"Los objetivos de este ´Gobierno en Marcha´ están orientados al bienestar de la población y el impulso de las comunidades para lograr una vida digna para todas y todos, con especial atención a nuestra población vulnerable; la participación del organismo de agua no excluya a nadie; de esta manera se obedece a los principios de sostenibilidad: no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás", concluyó Benítez Ruíz