CESPT invita a usurarios aprovechar el decreto del Gobernador Bonilla para condonación de recargos

Con el objetivo de mejorar la condición económica que atraviesan familias bajacalifornianas tras la pandemia provocada por el virus Covid-19, aún vigente.

CESPT INVITA A USUARIOS APROVECHAR EL DECRETO DEL GOBERNADOR JAIME BONILLA VALDEZ PARA CONDONACIÓN DE RECARGOS

· Gracias a un decreto del gobernador Jaime Bonilla Valdez, todos los usuarios residenciales (doméstico), podrán aprovechar la condonación de recargos, en su servicio de agua potable.

· Esta acción tiene como objetivo mejorar la condición económica por la que atraviesan miles de familias bajacalifornianas tras la pandemia provocada por el virus Covid-19, aún vigente.

TIJUANA, BC., a 10 de septiembre de 2020.-

Con el fin de brindar un importante apoyo para las familias en la entidad, la Comisiónde Servicios Públicos de), informa del decreto firmado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, autorizando la condonación de recargos y accesorios a sus usuarios domésticos, por lo que les invita a presentarse a obtener este beneficio.

Con base en lo anterior, la Dirección General de la CESPT, de la que es titular Sergio Antonio Rosete Weben, así como la Subdirección de Atención a Usuarios, invitan a la ciudadanía a aprovechar esta gran oportunidad que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.

El decreto ya publicado por el Ejecutivo estatal en el Periódico Oficial del Estado (POE), señala que la condonación de recargos será del 100 por ciento cuando el pago del adeudo sea realizado en una sola exhibición, mientras que la condonación será al 75 por ciento cuando el pago del adeudo sea realizado mediante el pago en parcialidades, mismo que no deberá exceder los 12 meses.

Es de recalcar que este apoyo había sido de gran demanda por parte de los ciudadanos en el presente año, por lo cual se atiende así de forma solidaria la petición de los usuarios residenciales que podrán aprovechar este beneficio, que en el padrón de la CESPT, llegan a 625 mil 131, al último corte del 31 de agosto de 2020.

Por su parte, la Unidad de Informática de la paraestatal ha realizado los ajustes necesarios para que, a partir de la fecha de publicación del presente comunicado, cada uno de los usuarios cuente con este beneficio al momento de realizar el pago de su recibo de forma regular ya sea de modo presencial o de forma electrónica.

Así mismo, se recuerda a la ciudadanía que a la fecha, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana cuenta con 7 Centros de Atención a Usuarios, disponibles en las siguientes ubicaciones: Revolución, en la Zona Centro de Tijuana, a un costado de Soriana; Sucursal Plaza Carrusel; Sucursal Centro Comercial Matamoros; Sucursal Rosarito Floresta; Sucursal Centro Comercial Las Abejas, en El Florido 3; Centro Comercial Otay, en Otay Centenario; y Sucursal Playas de Tijuana, al interior de Plaza Moresa.

Todas las anteriores con un horario de 8 am a 5 pm, de lunes a viernes, mientras que el Centro de Atención (cajas) de Oficinas Centrales ubicadas en el Bulevar Federico Benítez, se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 8 am a 2 pm.

Finalmente se hace mención que esta acción se encuentra sustentada en lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, y se reitera que tiene como objetivo mejorar la condición por la que atraviesan las familias tras la pandemia provocada por el virus Covid-19.