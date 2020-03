CESPT clausura hotel "LAS ROCAS" en Rosarito por adeudo en consumo de agua

PLAYAS DE ROSARITO, BC., a 2 de marzo 2020.- En una acción inédita, la Comisión Estatal de Servicios de Tijuana (CESPT), procedió a realizar la clausura del hotel "Las Rocas", en este municipio, por un adeudo de 811 mil 408 pesos, derivado del consumo de agua; arranca así, un programa institucional dirigido a grandes deudores comerciales e industriales para recuperar la "cartera vencida" y sanear sus finanzas.

Al dar a conocer lo anterior, el jefe del Departamento de Cobranza de CESPT, Salvador Mohedano Valencia, explicó que este acto de clausura por parte de la paraestatal se encuentra sustentado en el artículo 96, fracción tercera de la ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, que textualmente señala lo siguiente:

"Tratándose de giros mercantiles o industriales, se podrá ordenar la clausura del negocio o la suspensión del servicio de agua: III.- Por falta de pago de las cuotas por servicio de agua por tres meses o más"

Expuso el funcionario de la paraestatal que estas acciones se apegan a la instrucción del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, de regularizar las cuentas deudoras en esta categoría (comercial e industrial), y detalló que "en este caso procedimos a ejecutar una orden parcial al hotel Las Rocas, el cual presenta un adeudo que se extiende desde hace 14 meses".

Sobre dicho caso en particular, a la deuda de casi un millón de pesos se suma una multa por actos de clandestinaje, es decir, tener una conexión de forma irregular, detectada durante el año 2019; por lo anterior, se colocaron sellos de clausura en el acceso principal del hotel, la recepción y una oficina, sin afectar a los huéspedes.

"Nosotros procedimos a notificar durante la semana pasada al representante legal (del Hotel Las Rocas). El jueves (27 de febrero) se le dejó un aviso, no se hizo el pago; posteriormente se acercó el representante legal, pero no aceptó en ningún momento la imposición de la multa y en este caso el adeudo no se cubrió", detalló Mohedano Valencia.

Es importante señalar que durante la semana pasada se comenzaron a ejecutar este tipo de visitas a otros 9 comercios e industrias, 7 de los cuales (sus representantes legales) acudieron a la CESPT y regularizaron sus adeudos, con lo que se evitó la clausura, sin embargo el programa de regularización hacia grandes deudores continuará, lo cual contribuirá a fortalecer las finanzas del organismo y con esto mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía