Cesarán olores fétidos en Loma Bonita tras cancelación de descargas en Eco Waste

Les ofreció la cancelación del envío de los lodos como solución inmediata a través de Salomón Faz

Vecinos del fraccionamiento Real de Loma Bonita esperan que el hedor a drenaje en las inmediaciones, mismo que hizo crisis en días recientes, cese de manera definitiva tras el ofrecimiento del Gobierno del Estado de dejar permanentemente de enviar lodos de la CESPT a la empresa Eco Waste, ubicada muy cerca y cuyo funcionamiento, acusan, pone en riesgo su salud.

Confían se cumpla el compromiso del secretario del Agua, Salomón Faz, de ya no mandar más lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), mismos que se venían procesando en Eco Waste y dejaban el área penetrada con olor a excremento durante días.

Rogelio González Ramírez, presidente del Comité de Vecinos de Real de Loma Bonita, sostuvo que estarán vigilantes de que el ofrecimiento de dejar de enviar los lodos se mantenga y evite así el insoportable olor que los motivó a hacer del conocimiento de la problemática al gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien se enteró mediante mensajes de los afectados a sus transmisiones en vivo.

Reconoció la disposición del Gobierno del Estado, que encaró a los vecinos y les ofreció la cancelación del envío de los lodos como solución inmediata a través de Salomón Faz.

Faz Apodaca, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua en el gobierno de Bonilla Valdez, se reunió la tarde del viernes con residentes del fraccionamiento Real de Loma Bonita, quienes le expusieron la problemática que implica que el ambiente se penetre con olor a excremento por las descargas de desechos en Eco Waste.

A la cita acudieron además representantes de algunas colonias cercanas que también se ven afectadas por los malos olores no sólo a drenaje sino también ocasionalmente a basura.

Tras escuchar testimonio de los habitantes, Faz Apodaca reiteró el ofrecimiento de dejar de enviar los lodos a Eco Waste, cuya disposición pausó desde hace unos días por las múltiples quejas principalmente de residentes de Loma Bonita, pero de las que han hecho eco habitantes de otras colonias cercanas como: Obrera, Valle Sur, Fausto González, Nueva Aurora, Salvatierra y más, hasta donde se dispersan los olores fétidos.

En la transmisión en vivo del gobernador Bonilla Valdez de este sábado Faz Apodaca informó sobre la visita del viernes al fraccionamiento y el acuerdo de no enviar más lodos de la CESPT a Eco Waste.

Confirmó al gobernador que la demanda de los vecinos es genuina y éstos coincidieron en que la problemática de malos olores se desbordó hace unos meses, con el envío de 250 toneladas diarias de lodos de drenaje de la CESPT, mismos que ya dejaron de ser dirigidos a la empresa.

"Nos podemos comprometer a que ahí no más van a tirar lodos", resaltó entonces el gobernador Bonilla Valdez al mencionar que el tema sigue en estudio y ya habría otro espacio para disponerlos en la periferia de la la Zona Este, alejada de la mancha urbana.

Faz Apodaca expuso haber aclarado a los vecinos de Loma Bonita que él no es el representante de la Secretaría del Medio Ambiente, pero plantearía la situación que enfrentan al Gobierno del Estado.

"No no soy Medio Ambiente, la parte que me toca ya tomamos la decisión, inmediatamente pararon los envíos", estableció.

Dijo que sigue revisar el expediente para cerciorarse de que la empresa esté bien constituida, algo que debió hacerse desde el momento que se decidió contratar con ellos.

Por su parte, en la misma transmisión, Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de Salud en el Estado habló de proponer nuevas visitas a la planta y con la comunidad inconforme, debido a que siguen los reclamos y a pesar de que ya realizó una el lunes de la semana que termina.