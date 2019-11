Certificarán a personal de restaurantes sobre "servicio incluyente"

El objetivo es generar algo positivo, empezando por nuestra casa, y en esa medida se va a ir replicando

TIJUANA.-Con la intención de mejorar la atención a los comensales, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Baja California, firmó un convenio de colaboración con el Hospital Infantil de las Californias (HIC) para capacitar al personal del sector gastronómico en temas de inclusión.

Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de Canirac Baja California, expuso que desde el año pasado se inició con este tipo de actividades en Tecate, las cuales se llevarán a cabo en Tijuana, donde la industria restaurantera vive un auge.

"Este convenio tiene que ver con una palabra que no me gusta: la inclusión, que no debería existir, porque todos somos iguales, y en la medida que podamos entender esto, vamos a ir generando conciencia", comentó.

El dirigente mencionó que aunque falta mucho, se trata de pasos importante que ya se están dando, promoviendo la sensibilidad que debe tener el personal con sus semejantes.

"El objetivo es generar algo positivo, empezando por nuestra casa, y en esa medida se va a ir replicando, a fin de recuperar ese humanismo y esos valores que se han perdido, como el sonreír o saludar a los demás, y gracias al Hospital Infantil por esta oportunidad que nos brinda de mejorar nuestro servicio", destacó Badiola Montaño.

Por su parte, Kathia Bustillos Iturralde, directora general del HIC, señaló que es un convenio para capacitar y certificar a la industria restaurantera, a través de Canirac, para la inclusión de aquellas personas con algún tipo de discapacidad.

"Es un proyecto de nuestro representante en Tecate, Marcos Contreras, que nos trajo esa idea, entonces qué mejor que la industria restaurantera que atiende a tanta gente, para que se capacite y tenga esa sensibilidad de incluir a todas las personas que por alguna causa tienen una situación diferente", precisó.

Por último, expresó que el ser incluyentes, dijo, implica para los restauranteros hacer cambios en sus instalaciones, como adaptar espacios para brindar mayor seguridad a las personas, a lo cual están dispuestos y cada vez más conscientes de lo necesario que resulta.

En la firma de convenio también estuvieron presentes Felipe Pavlovich, tesorero de la Canirac Baja California, Gerardo de la Concha, vicepresidente de Procuración de Fondos para el HIC, y Marcos José Contreras, representante institucional y capacitador del HIC.