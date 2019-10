Celebra Tecate Día Internacional del Cáncer de Mama

TECATE.- Se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama, un día en el que se busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, pues la detección temprana de este es primordial, así lo comentó Cecilia Ramírez Leyva, diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en el año 2016, quien dijo cualquier detección anormal debe ser atendida de manera rápida, pues el tiempo es el principal enemigo al que se enfrentan al ser diagnosticada con cáncer.

El cáncer de mama es la segunda causa más común de muerte en mujeres, pero no solo es luchar con la enfermedad sino que a decir de Cecilia Ramírez es una lucha diaria, interminable, pues conforme se va desarrollando todo cambia, y dijo referirse no sólo a las vida cotidiana sino que con todo este proceso cambia la familia, cambian tu físico, pero sobre todo cambia la perspectiva de vida.

A decir de Cecilia Ramírez, la familia, es la fortaleza primordial de todas aquellas mujeres que han sido detectadas con algún tipo de cáncer para mantenerse en pie, pues dijo es el apoyo de estos quien hace posible enfrentarse a lo que llamó una prueba de vida en donde no solo se lucha contra la enfermedad sino también con los estándares que tiene la sociedad.

Cecilia Ramírez invitó a explorarse por lo menos cada mes, a informarse, a revisarse, y sobre todo a no callar si se ha detectado algo, pues dijo la mayoría de las mujeres no asisten a realizarse los estudios necesarios para detectar el cáncer por vergüenza e increíblemente que parezca algunas no asisten por miedo a ser detectadas.