Celebra su segundo aniversario la orquesta sinfónica infantil y juvenil "Mar de Cortés"

“He aprendido el significado de la música y he hecho muchos amigos”, expresó la niña de 9 años Valentina Fajardo Ulloa quien desde hace un año y 4 meses forma parte de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Mar de Cortés de San Felipe, agrupación que el pasado 23 de junio celebró dos años de su debut oficial.

“La Orquesta fomenta y desarrolla el talento musical de los niños y jóvenes de la delegación de San Felipe y crear un espacio multicultural de desarrollo social y artístico, donde se refuerzan valores de vida y se estimula la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo para lograr objetivos artísticos, musicales y culturales que beneficien a sus integrantes, a su entorno familiar y toda la comunidad de San Felipe” comentó el director de la Orquesta, Erick Bolívar.

Lo dicho por el maestro Bolívar coincide con la apreciación de Alexis Gabriel Lozano Bustamante joven violinista de 16 años de edad, quien afirmó “recuerdo que cuando entré al bachillerato estaba muy emocionado por entrar a la orquesta, fui a la presentación del profesor José Tovar, y les juro que jamás había estado tan maravillado en toda mi vida, y no me arrepiento de haber entrado a la orquesta, me ayudó a mejorar en la escuela, me hizo más responsable, y lo mejor de todo me hizo darme cuenta que nada se consigue sin esfuerzo”.

Erick Bolívar comentó que la agrupación inició actividades en septiembre de 2017 en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Baja California de San Felipe, gracias entre esa institución educativa y el Instituto de Cultura de Baja California, pero desde sus inicios ha tenido gran apoyo del Club Rotario de San Felipe y el Club de Leones de San Felipe gracias al trabajo de enlace que ha fomentado el señor Sergio González Pérez. Actualmente dichos organismos de la sociedad civil sumando esfuerzo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de Baja California continúan fomentando el trabajo de la Orquesta.

Al respecto Dana Lizeth Guzmán Moreno, de 13 años de edad, quien es estudiante en la Escuela Secundaria Técnica Número 6, se mostró orgullosa de pertenecer a la Orquesta como ejecutante de clarinete. “Agradezco a mi profesor Erick, en el futuro me verá como la mejor clarinetista de todo México”.

Ante la contingencia por el coronavirus la Orquesta sigue activa con sus clases en línea, con ellas atiende a 60 niños y adolescentes con edades entre 9 y 18 años pertenecientes a distintas comunidades educativas de esta delegación. Erick Bolívar se encarga de los alientos mientras que el maestro de violín José Tovar se encarga de la sección de cuerdas.