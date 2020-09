Cecyte Zona Río aumenta y exige "cuota voluntaria" por alumno

La inscripción oficial fue de 500 pesos y aparte se pide una cuota para el mantenimiento de la escuela

TIJUANA.- Padres de alumnos que estudian en la preparatoria Cecyte BC, están inconformes con el aumento de la "cuota voluntaria" que pide el cuerpo administrativo, consideran que es "abusivo" debido a que muchos atraviesan una crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a una queja ciudadana atendida por EL MEXICANO, una madre de familia nos relata que el semestre pasado pagaba 500 pesos de cuota voluntaria por sus dos hijos. Sin embargo ahora cuenta 3 hijos estudiando en el Cecyte Zona Río y le han pedido ahora 800 pesos por cada uno.

Es decir, durante este semestre la tarifa aumento. Mientras que las reinscripciones fue un pago de 500 pesos.

"De la preparatoria Cecyte Zona Río. Están exagerando este ciclo con las cuotas, no quieren inscribir, si no "damos la cuota voluntaria" de 800 por alumno" agregó.

Además intentó hablar con el director de la unidad académica pero no tuvo éxito. " Fui a la escuela para hablar con el director al respecto, y no da la cara, me parece un abuso, porque este ciclo no habrá clases presenciales", señaló.

La cuota voluntaria tiene el fin de usarse para el mantenimiento de las instalaciones y durante el transcurso del semestre les piden artículos de limpieza, paquetes de hojas y constantes rifas.

"Si no venden los boletos, nos hacen pagarlo, y las instalaciones no están muy bien que digamos, los baños siempre están fuera de servicio, como justifican ese cobro excesivo para mantenimiento del plantel, si no habrá clases presenciales siquiera."

Por otra parte, ha intentado comunicarse con el personal de la SEP y no ha obtenido respuesta. "La SEP pide denunciar la cuota ilegal de las escuelas, justamente por la crisis que atravesamos con la pandemia, pero si llamas al numero que te comparten, siempre suena ocupado, ya envié correo a la página que indican y tampoco hay respuesta".

La parte reportante manifiesta que los alumnos deben pagar por los boletos de rifa de cada año "Los amenazan, que si no los venden, no los pasaran de grado o no les entregaran documentos al finalizar las clases".

(IMAGEN DE ARRIBA) "Este es el de mi hijo, en la parte de abajo, según dice lo que te están cobrando, lo cual es una mentira, porque también nos cobran aparte los gafetes, a mi hija que acaba de terminar la prepa, nos cobraron hasta la constancia para la universidad".