CDT impulsa crecimiento y consolidación de empresas

Los proyectos fueron seleccionados a través de la convocatoria "Tijuana Ventures: The Pitch" impulsada en coordinación con la empresa BlueBox

TIJUANA.- El programa de aceleración para proyectos de emprendimiento impulsado por el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) y la empresa BlueBox ha tenido buenos resultados a 5 semanas de su inicio.

Aram Hodoyan Navarro, presidente del CDT y Ariosto Manrique, líder del Eje de Emprendimiento del organismo, señalaron que los 17 proyectos fueron seleccionados a través de la convocatoria "Tijuana Ventures: The Pitch" y están enfocados a la gastronomía y al turismo médico.

"En el CDT se ha trabajado en la promoción del ecosistema de emprendimiento y que la ciudad sea reconocida por su liderazgo en el tema a nivel nacional", expresó Aram Hodoyán.

El presidente del CDT, señaló que con este proyecto se generarán estrategias adecuadas de un programa de aceleración que permita acercar a los emprendedores con grandes empresas y que se generen más empleos.

Indicó que por ello los proyectos fueron seleccionados por un jurado en el que estuvieron representantes de reconocidas empresas.

Por su parte, Ariosto Manrique, destacó que éste modelo de apoyo al emprendimiento no se había visto anteriormente en Tijuana, y que se busca romper con modelos tradicionales de negocio y las grandes empresas puedan brindar apoyo a las que están iniciando.

Mencionó que las empresas seleccionadas estarán por 16 semanas en el programa de aceleración en el que de manera presencial y en línea recibirán por parte de expertos capacitación en temas como mercadotecnia, finanzas y emprendimiento ágil.

Al referirse a las características de los proyectos participantes, comentó que el 38% cuenta ya con una empresa establecida; mientras que el 21% tiene una idea que aún no desarrolla.

El 60%, añadió, lleva más de 1 año operando, mientras que el 28% tiene menos de 6 meses, el 6% más de 6 meses y un 6% tiene 1 año.

Recalcó que un dato importante es que el 68% de los proyectos están ubicados en Tijuana, por lo que esto es un indicativo importante, que tendrá como resultado el que en la ciudad haya empresas con más oportunidades de crecimiento al haber recibido asesoría de especialistas.

