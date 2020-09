Catalino desatiende solicitud de Bonilla

Magisterio pide cambio de clave privada a pública

Miembros de Antorchista Magisterial denunciaron ante los medios de comunicación que el Secretario de Educación en el Estado, Catalino Zavala Márquez, no ha atendido las instrucciones del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, quien pidió dar seguimiento a la solicitud de cambiar de modalidad privada a pública, la preparatoria Moctezuma Ilhuicamina.

La representante del magisterio, Lorena Delgado Hernández, explicó que existe un acuerdo con el gobernador del estado, donde se pidió al secretario de educación, atendiera la solicitud del magisterio antorchsita, para hacer pública una institución que ha funcionado con clave de particular, pero que en realidad trabaja como pública, pues no se cobran colegiaturas ni inscripciones.

"Pido a nombre del magisterio que represento, que el Mtro. Catalino dé pronta respuesta a la solicitud que hemos hechos, no se ha hecho caso a la directriz del gobernador, que dijo que antes de iniciar este ciclo, ya íbamos a estar funcionando como escuela pública, pero no es así, se nos han dado largas, poniendo muchos pretextos, pero no hay solución", explicó en entrevista Delgado Hernández.

La dirigente magisterial, señaló que de no encontrar una respuesta positiva por parte del encargado de la educación en el estado, buscarán nuevamente la intervención del gobernador, pues esta pandemia está dejando a muchos jóvenes sin estudiar y no se ven más opciones en los centros educativos.