Cabildo respalda trabajo del Presidente Municipal Arturo González Cruz en 1er año de gestión

Tijuana, Baja California. - En Sesión Solemne de Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, el presidente municipal, Arturo González Cruz, presentó su Primer Informe de Gobierno, reconociendo la labor de los regidores y regidoras que conforman la comuna en pleno, los cuales, respaldaron el trabajo del primer edil durante los primeros 365 días de la gestión.

"Ha sido un año de mucho esfuerzo, de dejar los escritorios y salir a las calles, visitando más de 900 colonias en el primer año de la administración, laborando de día y de noche. Hace 12 meses recibimos un gobierno con deudas, en números rojos, una ciudad en rezago, abandonada; por lo que teníamos que actuar al instante, no había que perder tiempo", expresó el jefe de la comuna.

Durante la Sesión Solemne, que se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio Municipal, el ejecutivo municipal, informó que el compromiso de todos los que conforman el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, es recibir y atender las necesidades más apremiantes de la población; de tal manera, que gracias al esfuerzo coordinado de todas las fuerzas políticas del Cabildo, se logró dar continuidad a la transformación de la ciudad.

"Bajo los principios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, llevamos a todos justicia social en un año de muchos retos, como el de enfrentar una pandemia a nivel mundial. En este sentido, fuimos el primer municipio en Baja California en implementar acciones para salvaguardar la integridad física de las familias tijuanenses", mencionó la primera autoridad municipal.

González Cruz, indicó que la seguridad es un tema que demanda coordinación de los tres niveles de gobierno, pues las estrategias se deben ejecutar en conjunto, trabajar todos en equipo por Tijuana, por eso, este Cabildo seguirá impulsando propuestas para seguir manteniendo las condiciones de seguridad y redoblar esfuerzos en los puntos críticos, a fin de devolver la paz y tranquilidad en toda la ciudad.

"Agradezco el respaldo del Cabildo, pues el común denominador de todos nosotros, es el compromiso de servir a los tijuanenses. De igual forma, reconozco su esfuerzo por trabajar de manera coordinada en aprobar acuerdos que han mejorado la calidad de vida de las personas. También, retribuyo la labor de todo el gabinete, de secretarios, delegados, directores y funcionarios, que han trabajado a mi lado para generar bienestar y justicia social", informó el mandatario local.

Los regidores de todos los partidos políticos emitieron su posicionamiento, coincidiendo en el mejoramiento las condiciones de las calles, con la ejecución de programas intensivos de bacheo y pavimentación, con vialidades mejor iluminadas y más limpias, los empresarios nacionales y extranjeros mantienen la confianza en Tijuana para seguir invirtiendo; luego de mucho tiempo, se reconoció el esfuerzo de Bomberos, Policías y Protección Civil y se ha valorado el trabajo en el manejo de las finanzas, los recursos públicos, la transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma, los ediles del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, han sido testigos de un año de resultados palpables, acciones que la ciudadanía aplaude todos los días, al ser un gobierno que no descansa y a pesar de la contingencia sanitaria, nunca se dejó de salir a las calles para atender las principales quejas de los ciudadanos más vulnerables. Del mismo modo, coincidieron en dejar atrás los protagonismos y la frivolidad, de politizar los problemas, exhortando a la unidad.

Ante la presencia del delegado en funciones de Morena en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz; secretarios, delegados y funcionarios públicos, rindieron un minuto de silencio por todas las personas que ha fallecido a causa de la pandemia en todo el mundo, en México, en Baja California y sobre todo, en Tijuana, reafirmando las acciones para seguir trabajando hoy todos por Tijuana, porque este primer año de gobierno, es solo el principio.